Četrdesetdvogodišnji O.A. iz prijedorskog mjesta Kozaruša optužen je da je provalio u jednu kuću, urezao dva natpisa na vratima, a zatim uzeo flašu piva te upalio TV.

Foto: Arhiv

Sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Prijedoru je potvrdio optužnicu prijedorskog Okružnog javnog tužilaštva, koja ovog muškarca tereti za narušavanje nepovredivosti stana.



"Optuženom se na teret stavlja da je 8. februara, između 14 i 16 časova, u mjestu Kozaruša, došao do kuće, vlasništvo M.R., koju koristi M.E., te nasilno otvorio zaključana ulazna vrata", navodi se u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.



Dalje se dodaje da je O.A. na štoku vrata urezao natpis, a zatim nasilno otvorio i drvena vrata koja vode u hodnik kuće, na čijem štoku je takođe, sudeći po optužnici, urezao natpis.



"Odatle je kroz hodnik ušao u dnevni boravak, gdje je razbacao stvari te uzeo jednu flašu piva, upalio televizor i legao na ugaonu garnituru, gdje su ga zatekli policajci", navodi se u optužnici.



U Krivičnom zakoniku Republike Srpske piše da će onaj ko prodre u tuđi stan ili druge zatvorene prostore ili se na zahtjev ovlaštenog lica odatle ne udalji, biti kažnjen novčano ili zatvorom do jedne godine.





