Lice B.N. (53) iz Foče uhapšeno je u ponedeljak rano ujutro u Foči zbog sumnje da je malo prije toga pucao iz pištolja u vazduh.

Foto: Ilustracija

Naime, policijski službenici Policijske uprave Foča su u ponedjeljak, 20. maja, oko 03.20 časova zaprimili prijavu da je u Ulici Njegoševa u Foči došlo do prepirke između lica B.N, R.V, S.N, O.N, M.V. i T.M. iz Foče, a zatim i do upotrebe vatrenog oružja.



Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na lice mjesta i izvršili uviđaj, a oko 03.25 časova, uhapsili su B.N.



"Lice je alkotestirano i kod istog je utvrđeno prisustvo alkohola od 1,73 g/kg u organizmu, dok je na licu mjesta pronađeno vatreno oružje-pištolj 'Walther'", saopšteno je iz Policijske uprave Foča.



O svim okolnostima upoznat je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje koji je naložio da se u redovnoj proceduri dostavi izvještaj protiv lica za krivično djelo "Izazivanje opšte opasnosti".





(NN)