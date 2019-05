Mujaga Ivazović (63) iz Sarajeva, penzionisani policajac koji je osumnjičen da je hicima iz pištolja ubio sina Semira (37), priznao je zločin, ali je tokom saslušanja doživio srčani udar, zbog čega je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Foto: NN

Saznaju to "Nezavisne" od odlično obaviještenih izvora, koji ističu da je šezdesettrogodišnjaku, dok je bio u bolničkoj postelji, održano ročište o pritvoru, te je sud usvojio prijedlog Kantonalnog tužilaštva KS, tako da će on 30 dana provesti iza brave.



"Osumnjičeni je teški bolesnik, srce mu radi sa samo 20 odsto kapaciteta", rekao je za "Nezavisne" njegov advokat Omar Mehmedbašić.



Naš izvor otkriva da je Mujaga, tokom svog iskaza, tvrdio da je njegov sin u zadnje vrijeme u stan donosio neki bijeli prah te da se vjerovatno radi o spidu.



"U svom iskazu kod tužioca Mujaga je rekao da mu je sin još prije dvije godine slomio rebra, ali ga je supruga molila da to ne prijavi policiji", otkriva naš sagovornik.



Kako dodaje, kritične noći, u ponedjeljak naveče, kada se zločin dogodio, Semir je došao u stan vjerovatno pod dejstvom narkotika ili u apstinentskoj krizi.



"Po iskazu osumnjičenog, Semir mu je rekao da mu mora dati 100 maraka. Ovaj mu je odgovorio da ne može i da će mu trebati za lijekove. Onda je sin otišao te opet došao u stan za dva sata i napao oca. Mujaga se sakrio u svoju sobu i zaključao. Sin je razbio vrata, imao je nož. Nakon toga je Mujaga uzeo pištolj ispod jastuka te ispucao tri metka", pojašnjava sagovornik "Nezavisnih".



Kako saznajemo, osumnjičeni je ostao u bolnici, gdje ga budno motri zatvorska straža.



Ubistvo se, podsjetimo, dogodilo u sarajevskom naselju Saraj-polje, na 7. spratu zgrade u Ulici Hasana Sućeske. Pritvor je Mujagi predložen zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo te zbog bojazni da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti.





(NN)