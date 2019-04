Dejan Kostić Dela, štićenik SNSD-a, Vice Zeljkovića i dijela policije, maltretira i fizički zlostavlja mladića u svom automobilu.

Screenshot: Youtube

Objavljujem novi uznemirujući video iz serijala “Stvarna Banjaluka” koji svjedoči da Dejan Kostić Dela u kontinuitetu maltretira mladiće iz ovog grada.







Naslovio sam ove morbidne video uratke sa "Stvarana Banjaluka", jer to JESTE stvarna Banjaluka, u kojoj se nekažnjeno prebija, progoni, izgoni iz nje, ubijaju djeca, privrednici, u kojoj se djeci prodaje droga, visoka prostitucija se odvija u centru grada... I sve to, pod okriljem i zaštitom vlasti.



I ovaj video, kao i prvi koji sam objavio 29.04., snimio je sam Kostić i to 24.04. ove godine, u svom automobilu.



Užasno je slušati monstruma Kostića i gledati šta čini.



Nije tu kraj njegovih morbidnih, siledžijskih, nasilnih video uradaka.



Kostić je lažni, samoproglašeni, vođa “Lešinara”, navijača FK “Borac”, a uživao je punu zaštitu dijela vrha MUP RS i Vice Zeljkovića, predsjednika uprave “Borca”, kao i SNSD-a, jer je radio prljave poslove za njih.



Da se razumijemo - ne objavljujem ja nikakve “ekskluzive”, već ono što svi znaju u Banjaluci, o čemu ćute godinama, jer se boje.



Boje se jer je Dela pod zaštitom moćnika iz policije, SNSD-a i jer je učestvovao u niz nezakonitih, kriminalnih akcija, zajedno sa pojedinim pripadnicima MUP RS. Sve to je opštepoznata stvar i sve to je, nažalost, trajalo godinama.



Kostić već godinama maltretira mladost Banjaluke, premlaćuje ih, progoni članove njihovih porodica, uz podršku pojedinaca iz PU Banjaluka.



Kostić je, kako se tvrdi iz policije, uhapšen 28.04., nakon što sam objavio njegov prvi monstruozni video uradak, za koji su u PU Banjaluka znali i prethodnih dana - od 23.04., kada ga je Kostić i napravio, ali nisu reagovali, iako je video-klip dijeljen aplikacijama.



Dijelio ga je sam Kostić kako bi pokazao koliko je “veliki”!



Nema potrebe da postavljam bilo kakva pitanja policiji, sve odgovore oni znaju - i oko Zeljkovića i bezbrojnih mučenja mladih Banjalučana koje je sprovodio Kostić.



Nije dovoljno zatvoriti njega, već i one iz policije i javnog života za koje je radio, za koje je tukao, progonio; Činio druge zločine…





(slobodanvaskovic.blogspot.com)