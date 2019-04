Ubica policajca iz Prijedora Marko Šabić najvjerovatnije će se izvući bez zatvorske kazne, jer se radi o duševno poremećenoj osobi koja će vjerovatno biti upućena na liječenje na Psihijatrijsku kliniku na Sokocu.

Foto: Aleksandar Golić/RAS Srbija

Šabić je osoba koja se više puta liječila na psihijatriji, a već je na jednom suđenju oslobođen zbog toga što je psihički bolesnik.



Kako je već poznato, Šabić je prije sedam dana poslije porodične svađe ubio policajca Slađenka Tubina, a zatim pucao i na svoju porodicu.



Šabićev advokat Nikola Tomašević je za Srpskainfo potvrdio da je Šabić duševno poremećena osoba.



"Riječ je o početnoj fazi istrage i još se na zna kako će ići postupak. Moj klijent ima više potvrda sa liječenja u Psihijatrijskoj ustanovi u Prijedoru. Šabić je na jednom suđenju u Prijedoru oslobođen krivice, zato što je sudski vještak utvrdio da je neuračunljiv i da ima duševno oboljenje", rekao je Tomašević.



I tokom ročišta za određivanje pritvora Tomašević je tražio od suda da vodi računa o psihičkom zdravlju Šabića.



"Šabić je osoba sa lošim psihičkim zdravljem, te osoba koja koristi lijekove za smirenje i mora biti pod nazdorom ljekara", istakao je Tomašević.



Tom prilikom i sam Šabić se obratio sudu i takođe rekao da je bolestan i da prima terapiju, te da bi bilo opravdano da se pusti na slobodu.



Sagovornik Srpskainfo ističe da na osnovu ovih izjava, ali i brojne medicinske dokumentacije sve upućuje na to da će on umjesto u zatvor biti upućen na liječenje u Zavod za forenzičku psihijatriju na Sokocu.



"On će sigurno duže godina ostati na liječenju, ali svakako su veće šanse da će ranije biti pušten na slobodu, nego ako ga osude za teško ubistvo".



Ubistvo policajca se desilo u nedjelje navečer u Gornoj Ravskoj u Prijedoru, a tome je prethodila svađa između Šabića i njegove surpuge Josipe. Ona ga je tom prilikom nazvala narkomanom, što je njega naljutilo, te je uzeo nož i pokušao je ubosti.



"Tom prilikom njegov otac Veselko je pokušao zaštiti snahu, ali je Marko njega više puta ubo nožem u leđa. Šabić zatim ulazi u njihovu kuću, uzima pušku i zatvara se kupatilo", navedeno je u istrazi.



Nakon toga, porodica je povrijeđenog Veselka odvezla u bolnicu, a o svemu je obaviještena policija i na lice mjesta stigao je policajac Slađenko Tubin.



"Šabić zatim otvara vrata od kupatila i iz lovačke puške, iz neposredne blizine puca u policajca. Tom prilikom mu je nanio teške povrede u predjelu stomaka, od kojih je on preminuo. Marko zatim za policajcem izlazi ispred kuće i puca nasumičnu u pravcu prisutnih i tom prilikom je u lijevo rame ranjena njegova šesnaestogodišnja ćerka", navodi se u istrazi.



Ubrzo je Šabić savaldan i uhapšen, a u međuvremenu mu je određen i jednomjesečni pritvor.





(24sata.info)