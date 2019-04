Ubice su Slavišu Krunića pratili danima prije nego su se odlučili za napad.

piše: Slobodan Vasković



To svjedoči mjesto na kojem je pucano; Do njegove kuće moglo se stići na dva načina, ali on je uvijek korisitio put na kojem je i organizovana sačekuša. Ubice su automobilu prišli na krivini na kojoj je automobil morao usporiti.



Prema riječima mojih izvora, ubice su automobilu u kojem su bili Krunić, Žarko Pavlović i vozač Goran Ilić prišli sa desne strane - one na kojoj je sjedio Krunić. Nakon toga jedan je krenuo ka vozilu direktno, a drugi ostao na desnoj strani.

“Jedan od ubica je išao direkno na Krunića, dok je drugi ciljao u pratioca. Krunić je pogođen kroz prednju šajbu i to sa dva direktna hica u glavu. Riječ je o pancirnim mecima. Krunića je, po svemu sudeći, likvidirao Benedi Đukanović, koji je u bjekstvu. Krunić je na mjestu napada podlegao. Nije poznato ko je od ostalih uhapšenih i osumnjičenih za ubistvo likvidirao Žarka Pavlovića, koji je, takođe, pogođen u glavu”, kaže moj izvor.



Prema njegovim riječima, Đukanović je sa sobom odnio i pušku ubijenog napadača Željka Kovačevića.



“Pokupio je pušku nakon što je Kovačević smrtno pogođen i odnio je sa sobom”, navodi moj izvor.



On dalje kaže da je vozač Goran Ilić uspio da se spase tako što je pokazao izvanrednu hrabrost i sposobnost snalaženja u izuzetno teškoj situaciji: Sa nekoliko prostrelnih rana borio se sa ubicama i uspio je da preživi.



Krunić je, prije dolaska kući, sjedio u obližnjoj kafani, a sat i po prije njegovog polaska, vozača je poslao do kuće, ali ubice tada nisu reagovale.



To znači da je neko od njih ili njihovih saradnika sve vrijeme posmatrao i pratio Krunića dok je bio sa društvom u kafani, a kada je krenuo, dojavio je ubicama.



Nema nikakve dileme da je ubistvo Krunića naručeno, ali se još uvijek ne zna ko je naredio likvidaciju.



Policija je, prema istim tvrdnjama, u potragu za ubicama krenula nekoliko časova nakon likvidacije.



Krunić i Pavlović ubijeni su 22.03.2019. oko 22 časa i 30 minuta.



Mediji su tokom dana objavili da je kod Dervente zaustavljeno vozilo u kojem se nalazio Đukanović, koji u tom trenutku nije bio osumnjičen za ubistvo.



Nakon kontrole, Đukanović je pušten, a vozio je, kako se navodi, “golf 7”.



Uhapšeni su, zbog sumnje da su izvršili višestruko ubistvo i ranjavanje, Goran Milanović i Emilio Baldo. Takođe su uhapšeni i braća Armin i Nermin Ćulum iz Sanskog Mosta.

