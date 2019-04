Zoran Milošević (28) iz Bratunca, osumnjičen za teško ubistvo svog petomjesečnog sina, tokom saslušanja u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini priznao je zločin, navodeći da je bebu ubio, jer ga je iritiralo to što je zbog gladi plakala!

Kuća u selu Zagoni u kojoj se dogodio zločin / Avaz

Milošević je pred tužiocem, u prisustvu svog advokata i staratelja, ispričao sve detalja zločina. Naveo je da je beba neprestano plakala, a majka nije htjela da ga nahrani.



Izjava u policiji



- Tada mi se obratila nevjenčana supruga i rekla mi da ne spremam pokvareno mlijeko. Rekao sam joj da spremam svježe te sam rashladio prokuhano mlijeko da ne bi bilo vrelo. Pozvao sam suprugu da mi pomogne, ali je ona vikala i više puta je ponovila da spremam pokvareno mlijeko. Iz revolta sam uzeo dijete iz kreveca i bacio ga na krevet na kome je ona ležala - navedeno je u izjavi koju je Milošević dao u policiji.



Zoran je inspektorima kazao kako je Jelena počela vikati na njega i grebati ga po licu.



- Kad je nahranila i presvukla dijete, primijetili smo da mu je jedna noga otekla i poplavila, a dijete je sve vrijeme plakalo. Ustali smo i otišli kod strica i on nam je rekao da bebu moramo odvesti ljekaru - ispričao je Zoran.



On je tvrdio da je bebu udario vrhom šake. Dijete je zadobilo teške povrede, opasne po život, od kojih je preminulo 3. aprila u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.



Prema riječima tužioca Kerovića, Sud je prihvatio prijedlog Tužilaštva i Miloševiću odredio jednomjesečni pritvor. Milošević će u početku biti iza rešetaka, a nakon što se stvore uvjeti, bit će prebačen u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, gdje će se utvrditi njegova uračunljivost.



Slijede vještačenja



Budući da je i Miloševićeva nevjenčana supruga Jelena, također, imala psihičkih problema, postavlja se pitanje kako je njima dvoma uopće dozvoljeno da sami odgajaju novorođenče.



Stanovnici Bratunca prepričavali su kako su se oboje liječili na Sokocu, ali u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac i u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Sokolac negiraju da su Zoran i Jelena ikada bili njihovi pacijenti.



- Prema odluci Osnovnog suda u Srebrenici, Zoranu je prije dvije godine, zbog duševnog oboljenja, oduzeta radna sposobnost. Zbog toga će biti podvrgnut vještačenju da bi se utvrdilo je li sposoban da učestvuje u postupku i je li krivično odgovoran - navodi tužilac Kerović.



Upravo će to i biti predmet daljnje istrage kako bi se utvrdilo ima li u slučaju odgovornosti radnika Centra za socijalni rad u Bratuncu, čiji su Miloševići bili štićenici.



Nadležni sastanče



U Centru jučer nije bilo nikoga od nadležnih. Kratko nam je rečeno da su direktor i socijalni radnik otišli na sastanak izvan grada i da se neće vraćati cijeli dan te da sutra (danas, op. a.) pokušamo dobiti informacije.



- Već danas (jučer, op. a.) uputio sam zvanični dopis Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da izvrši hitnu vanrednu inspekcijsku kontrolu Centra za socijalni rad u Bratuncu. Oni su postupali u tom predmetu i preduzimali određene mjere i trebalo bi utvrditi jesu li te mjere bile adekvatne. Preko toga se ne može prijeći, jer je pitanje je li dijete uopće moglo biti kod takvih osoba - istaknuo je Kerović.



Teške povrede glave



Sudski vještak, profesor doktor Zdenko Cihlarž iz Tuzle utvrdio je da je smrt dojenčeta nastupila nasilno i neposredno usljed teškog oštećenja za život važnih centara u mozgu.



Beba je imala više povreda, a najmanje dvije na glavi. Prema mišljenju vještaka, dijete je na lijevoj strani tjemena imalo povredu koja je nastala od snažno zamahnutog tupog mehaničkog oruđa, odnosno sudaranjem jako zamahnute glave s nekom čvrstom preprekom ili podlogom.



Sumnjiv prijelom noge



Tužilaštvo je došlo do saznanja da je petomjesečna beba i ranije bila izložena nasilju, što je, također, rpredmet daljnje istrage. To se, kako saznajemo, odnosi, prije svega, na činjenicu da je beba imala prijelom lijeve noge za koji se sumnja da je nastao prije kritičnog događaja. Odgovore na ta pitanja mogla bi dati relevantna medicinska dokumentacija.



Ostao bez roditelja



Milošević je živio u nevjenčanom braku sa suprugom Jelenom u kući u naselju Zagoni kod Bratunca. O Miloševiću se, kako smo nezvanično saznali, brinuo njegov stric, koji mu je izgradio i kuću, jer je Zoran Milošević kao jednogodišnjak ostao bez oca. Majka mu se preudala u Srbiji.





