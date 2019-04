Sumnjiva smrt 14-godišnjeg Ahmeda Hidića, učenika devetog razreda Osnovne škole “Dositej Obradović”, duboko je potresla stanovnike Doboja.

Dječakovo tijelo pronađeno je preksinoć u mjestu Lipac u podnožju kamenoloma.



Postoje svjedoci



Porodica je prijavila dječakov nestanak, a kako nezvanično saznajemo, do njegovog tijela istražitelje su odveli njegovi školski drugovi.



Porodicu Hidić šokirale su sumnje da je dječak počinio samoubistvo te su to jučer oštro demantirali tvrdeći da dijete nije imalo nikakve probleme niti razlog da digne ruku na sebe.



- Tek je počeo sa životom. Niti se s kim zamjerio niti je imao razloga da uradi nešto takvo. Sumnjamo da je posrijedi nešto gore, odnosno da je ubijen – kazao nam je Ismail Hidić (19), dječakov rođak, prenosi Avaz.



Dodao je da porodica čeka zvanične rezultate obdukcije, koja će otkriti tačne uzroke smrti. Prema nezvaničnim informacijama, navodno postoje i svjedoci da su dječaka ubila dvojica nepoznatih muškaraca.



Nadzorna kamera



- Smatramo da nije bilo razloga za samoubistvo. Bojimo se da je ubijen. Navodno je mučen pa ubijen. Ali, sačekat ćemo obdukciju – kaže Hidić.



Selma Čabrić, pomoćnica direktora škole koju je učenik pohađao, kazala nam je jučer da je on bio prosječan učenik te da je bio primjernog vladanja.



- U našu školu došao je lani iz Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić”. Nije bio problematičnog ponašanja. Prekjučer se na početku četvrtog časa požalio na glavobolju pa je pušten kući. Nadzorne kamere naše škole zabilježile su posljednji put učenika kako izlazi iz škole tačno u 16.20 sati – pojasnila je Čabrić.



Policija istražuje slučaj



Prema riječima Dragane Kerkez, portparola Policijske uprave Doboj, još se utvrđuju okolnosti tragedije.



- Ne može se sa sigurnošću reći da mu je pozlilo pa da je pao ili skočio. Smrt je nastupila nakon pada, a još utvrđujemo šta je dovelo do toga. Za sutra (danas, op. a.) naložena je obdukcija pa ćemo vidjeti šta je uzrok tragedije. U dosadašnjoj istrazi nijedan trag ne upućuje na ubistvo – kaže Kerkez.





