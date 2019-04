Jedan automobil sletio je u Miljacku kod tunela Bulozi iznad Darive, na istočnom ulazu u Sarajevo.

Foto: Avaz

Ove informacije potvrdili su iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo (PVBKS), čije su ekipe na mjestu događaja. Na intervenciju su izašli policajci, ekipa Hitne pomoći, Gorska služba spašavanja i vatrogasaca.

Prema prvim informacijama, smrtno su stradale tri osobe.



Navodno su poginule pedavogica, higijeničarka i bivša direktorica osnovne škole "Kovačići".



Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo još vrše uviđaj i pokušavaju da dođu do vozila koje je danas u poslijepodnevnim časovima sletjelo u korito rijeke Miljacke, izjavila je Srni portparol ove uprave Vesna Stokanović.



Ona je istakla da u nije u mogućnosti da potvrdi koliko je lica bilo u vozilu koje je završilo u kanjonu Miljacke istučući da će takav podatak biti poznat tek nakon što budu identifikovani.

"Naši policijski službenici se trenutno spuštaju u kanjon Miljacke. Tijela se vide u vodi i nadamo se da će prije noći biti izvučena iz vode", rekla je Stokanović.



Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo NJegoš Vukadin potvrdio je Srni da su sa dvije ekipe vatrogasaca na licu mjesta sa odgovarajućim alatom da vade povrijeđene ili poginule.

"I Federalna jedinica je došla na lice mjesta, svi su u kanjonu. Prema posljednjoj informaciji, vozilo je locirano i imaju dva tijela ali to je još neprovjereno", rekao je Vukadin.

On je dodao da putanja kojom je vozilo sletjelo u korito duga oko 200 metara, te da je neophodno da specijalna ekipa spasilaca za spašavanje pod vodom dođe na mjesto događaja.





(24sata.info)