Jedan automobil sletio je u Miljacku kod tunela Bulozi iznad Darive, na istočnom ulazu u Sarajevo.

Ove informacije potvrdili su iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo (PVBKS), čije ekipe su na mjestu događaja. Na intervenciju su izašli policajci, ekipa Hitne pomoći, Gorska služba spašavanja i vatrogasaca.



Prema prvim informacijama, smrtno su stradale dvije osobe, a kako nezvanično saznajemo, sumnja se da su u automobilu bile još dvije osobe, čija sudbina je nepoznata.



Navodno, radi se o nastavnicama ili učiteljicama iz sarajevske Osnovne škole "Kovačići".



Samir Džihić, direktor Civilne zaštite KS, rekao je da je na lokalitetu iza tunela Bulozi došlo do teške nesreće u kojoj je vozilo sletjelo u provaliju dubine 100 do 200 metara.



- Pretpostavlja se da su u pitanju ženske osobe. Za sada se ne šta je drugim osobama koje su bile u vozilu. Pretražuje se i dno rijeke - kazao je Džihić.



Njegoš Vukadin, komandir Vatrogasne jedinice Pale, potvrdio je da su u vozilu koje je sletjelo u provaliji pronađena dva tijela.



- Ekipe vatrogasaca s Pala i PVB-a iz Sarajeva stigle su do automobila koji je upao duboko u kanjon okružen šibljem, niskim rastinjem i smećem. Nažalost, pronašli su dva tijela u automobilu - rekao je Vukadin.

