Kantonalni sud u Zenici osudio je na godinu i po robije Nermina Šolbića, jer je, sudeći po presudi, držeći nož u ruci pokušao da opljačka komšinicu, ali ga je ona prepoznala, nakon čega je on odustao od razbojničkog pohoda.

Foto: Ilustracija

U prvostepenoj presudi navedeno je da je Šolbić kriv što je 24. novembra prošle godine, između 18 i 18.30, znajući da kćerke H.Đ. rade u inostranstvu i da joj šalju novac te da prima penziju, kao i da je sama, prišao do njene kuće.



"Nakon što se prethodno maskirao tako što je preko glave navukao šal sa prorezima za oči i nakon što je ugasio svjetlo koje je bilo upaljeno ispred kuće, držeći nož u ruci, pozvonio je", navodi se u presudi, a potvrđeno je "Nezavisnim".



Kako se dodaje, kada je H.Đ., ne pitajući ko je, otključala i otvorila ulazna vrata kuće, naglo je i on otvorio vrata, tako maskiran i držeći nož u ruci sa uperenom oštricom prema penzionerki.



"Ona je, kada ga je vidjela, počela da vrišti i zbog straha se povukla u dnevni boravak", ističe se u presudi.



Sudeći po presudi, razbojnika je tada uhvatio strah da neko ne čuje za dramu u kući u koju je uletio.



"Da ne bi neko primijetio ili čuo šta se dešava u kući, držeći oštricu noža usmjerenu prema njoj, prstom preko usta joj je naređivao da ćuti, ne govoreći joj ništa", navodi se u ovoj presudi.



Sudeći po presudi, tada se događa nesvakidašnji obrt ove pljačke.



"Kada je H.Đ. sjela na trosjed i posumnjala na svog komšiju Nermina Šolbića, ona mu se obratila riječima: 'Dragi Nermine, bi l' ti to mene ubio'", naglašava se u presudi Kantonalnog suda u Zenici.



Tada je, kako se može zaključiti iz presude, razbojnik shvatio da je njegov plan propao.



"Shvativši da ga je H.Đ. prepoznala, skinuo je masku sa glave, spustio nož na sto te joj odgovorio: 'Dobro je da si me poznala, moglo je biti svašta'", naglašava se u ovoj presudi.



Dodaje se da je penzionerka potom otišla do sudopera da se napije vode kako bi se smirila.



"A on je uzeo nož i kapuljaču, a zatim otišao i nije izvršio razbojništvo", navodi se u presudi.





