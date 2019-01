Bivši specijalci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) i jedan civil, koji su optuženi za oružanu pljačku 616.548 KM, ostat će u pritvoru jer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio njihove žalbe na rješenja Vrhovnog suda RS-a o produženju pritvora.

Arhiv / 24sata.info

Iz Ustavnog suda je potvrđeno da su žalbe odbijene i da je utvrđeno da optuženima nisu povrijeđena prava, javlja BIRN BiH.



U tom slučaju postupak se vodi protiv nekadašnjih specijalaca Vladana Malića, Gorana Paraša i Aleksandra Popovića te civila Olega Bande. Tako će, na osnovu odluke Ustavnog suda, oni na nastavak ponovljenog suđenja dolaziti iz pritvora.



Njihovi advokati žalili su se Ustavnom sudu BiH na rješenja Vrhovnog suda kojima im je u septembru i oktobru prošle godine produžen pritvor.



Odbrane smatraju da su im prekršena prava na ličnu slobodu i sigurnost, te pravo na pravično suđenje. Takođe tvrde da je pogrešan zaključak da postoje vanredne okolnosti koje ukazuju na to da bi njihovo puštanje na slobodu izazvalo remećenja reda.



Ustavni sud BiH smatra da su navodi optuženih neosnovani i nedopušteni.



"Ustavni sud zapaža da je u ovom slučaju način izvršenja krivičnog djela izazvao narušavanje reda i mira, jer se događaj odigrao ‘usred dana’ i na auto-putu, koji je javno mjesto. Ne postoji povreda prava propisanih Ustavom BiH i redovni sudovi dali su relevantne i dovoljne razloge koji ukazuju da postoji stvarna prijetnja narušavanju javnog reda u slučaju da apelanti budu pušteni na slobodu", navedeno je u odluci Ustavnog suda BiH.



Oni su do sada dva puta u Okružnom sudu Banjaluka osuđivani zbog pljačke 616.548 KM iz kombija agencije “Sector Security” na auto-putu Banjaluka – Gradiška. Obje presude ukinuo je Vrhovni sud Republike Srpske.



Posljednjom presudom bili su osuđeni na 40 godina zatvora, a nakon ukidanja te presude Vrhovni sud je slučaj vratio na novo suđenje u Okružni sud i to novom vijeću.



Ukinutom presudom specijalci Malić, Paraš i Popović bili su osuđeni na po deset i po godina, a Banda na osam i po godina zatvora. Prema optužnici, oružanu pljačku su počinili 22. septembra 2015. godine, kada su napali kolonu vozila agencije “Sector Security” koja je u Zagreb prevozila novac “UniCredit banke”.

(FENA)