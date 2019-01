Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor u prvim danima 2019. imala je devet intervencija na gašenju požara na dimnjaku, odnosno vatrogasci su, kako kažu u ovoj vatrogasnoj jedinici, u prosjeku jednom dnevno gasili po jedan zapaljeni dimnjak.

"U ovim prvim danima nove godine bilo je ukupno 18 intervencija. U prošloj godini bilo je 289 požara, od toga 42 su bili požari dimnjaka i dimovodnih kanala", rekli su u ovoj vatrogasnoj jedinici.



Dodali su da je čest slučaj koji doprinese zapaljenju gradnja dimnjaka i dimovodnih kanala sa drvenim gredama krovne konstrukcije koje su uzidane u dimnjak.



"Greda se u tom slučaju zapali i dolazi do bržeg širenja vatre i na krov, što je jako opasno. Nije rijedak slučaj da su građevinski nedostaci vrlo čest uzrok požara na dimnjacima", istakli su u ovoj vatrogasnoj jedinici.



Prema njihovim riječima, prilikom izgradnje mora se obratiti posebna pažnja i sve izvesti u tehničkim uslovima za tu oblast.



Apelovali su na građane da u toku sezone, posebno pred njen kraj, izvrše čišćenje dimnjaka, ali i na početku sezone, kako bi se spriječile ove vrste požara.



"Na početku sezone grijanja je obavezno čišćenje, ali i pred kraj, u januaru ili februaru, jer brzo dolazi do prljanja prolaznih kanala usljed čestica čađi koje stvaraju probleme i dolazi do požara dimnjaka", rekli su u ovoj vatrogasnoj jedinici.



U Profesionalnoj teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Banjaluka rekli su da nisu imali mnogo gašenja požara na dimnjacima u prvim danima nove 2019.



"Od 1. januara vatrogasci su pet puta izlazili na teren kako bi gasili dimnjake", rekli su u Vatrogasnoj jedinici Banjaluka.



Mnogi Banjalučani kažu da dimnjake čiste redovno i na vrijeme, ali ima i onih koji to ne rade.



"Iskreno, nisam očistio dimnjak baš dugo, sigurno dvije grijne sezone. Srećom, nisam imao problema", rekao nam je jedan Banjalučanin.





