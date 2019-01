Dječak, član Akademije fudbala ''Srđan Mladinić" iz Splita, preminuo je danas prilikom skoka u bazen jednog hotela u sarajevskom naselju Ilidža. Iako se odmah posumnjalo da je riječ o utapanju, ispostavilo se da je mališan doživio srčani udar! Ovu informaciju za ''Dnevni avaz'' potvrdio je Almir Prguda, direktor fudbalskog turnira ''Šampion Junior Kup 2019'' na koji je sa svojim klubom stigao i nesretni Splićanin.

Foto: Avaz

Potvrda ljekara



- Prema mojim informacijama, riječ je o klasičnom srčanom udaru. U kritičnom trenutku, osim druge djece, kod bazena je bila njegova majka, trener i, naravno, spasilac. Pokušali su odmah da pomognu mališanu, ali nažalost, nije bilo spasa – drhtavim glasom rekao je Prguda.



Prema njegovim riječima, tvrdnje da je mališan preminuo usljed zatajenja srca potvrdili su i ljekari, koji su došli na lice mjesta.



- Nažalost, to se događa. To se može dogoditi i ispod tuša. Žao mi je što je ovaj tragični slučaj bacio mrlju na naš turnir i što se uvijek piše o lošim stvarima, a ne pozitivinim – poručio je Prguda.



Teški trenuci



On je na kraju dodao da će, kao domaćini turnira, učinit sve da olakšaju teške trenutke za roditelje mališana i njegov sportski kolektiv.



- Ne može čovjek sada bit pametan i kazati šta uraditi. Mogu vam samo reći da će svi zabavni događaji u sklopu turnira biti otkazani. Turnir će se nastaviti igrati, jer ovdje je mnogo djece iz cijele BiH i regije – zaključio je Prguda.



Renomirani turnir



Inače, Škola fudbala ''Šampion junior'' godinama unazad organizuje turnire za djecu, koji okupljaju na stotine mališana iz renomiranih sportskih kolektiva sa prostora bivše Jugoslavije. U sklopu turnira djeca posjećuju kulturne i historijske znamenitosti bh. prijestonice. S vremenom turnir je prerastao u jedan od najorganiziranijih na ovim prostorima i iz godine u godinu broj takmičara je sve veći.





(Avaz)