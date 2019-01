Sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda u Doboju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju protiv B.S. (75) iz Donjeg Žabara zbog krivičnih djela silovanje i polno nasilje nad djetetom.

Arhiv / 24sata.info

Sedamdesetpetogodišnjaku je sud, na prijedlog tužilaštva, produžio pritvor do najduže dvije godine, uz kontrolu opravdanosti pritvora svaka dva mjeseca od donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.



"Optuženi je učinio krivično djelo silovanje na način što je tačno neutvrđenog dana od 20. do 31. decembra 2017. godine, u večernjim časovima, na području opštine Donji Žabar prinudio na obljubu maloljetnu oštećenu, rođenu 2002. godine, uz upotrebu sile i prijetnje da će neposredno napasti na život, te krivično djelo polno nasilje nad djetetom", navodi se u saopštenju Okružnog javnog tužilaštva Doboj.



Kako navode, on je i 17. septembra 2011. godine na području opštine Donji Žabar izvršio polnu radnju s djetetom mlađim od 15 godina, pri čemu postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu između učinioca i žrtve.



Pedofil je otkriven zahvaljujući istražiocima Policijske stanice u Pelagićevu, koji su operativnim radom na terenu došli do određenih saznanja o ovom muškarcu, nakon čega su o svemu obavijestili Okružno tužilaštvo u Doboju, a istraga je rezultirala hapšenjem 74-godišnjaka.



On je u zimu 2017. godine, prema nezvaničnim informacijama, pokupio automobilom djevojčicu iz drugog sela i silovao je. Prema nekim saznanjima do kojih je tada došla policija, starac je duže vrijeme presretao i seksualno uznemiravao još neke djevojčice.



Osim sedamdesetpetogodišnjaku, sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda u Doboju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju i protiv Dobojlije D.M. (31), takođe zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom.



"Optuženi je tačno neutvrđenog dana, tokom marta 2016. godine, oko 20 časova na području Doboja izvršio nasilnu obljubu sa maloljetnom oštećenom rođenom 2003. godine, znajući da je ista dijete mlađe od 15 godina i da postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu između učinioca i žrtve", navode iz Tužilaštva.



Podsjećamo da je i prije nekoliko dana takođe potvrđena optužnica Okružnog javnog tužilaštva u Doboju protiv Vida Jankovića (36) iz Modriče, zbog krivičnog djela obljuba s djetetom mlađim od 15 godina.

(24sata.info / NN)