Uskoro će se navršiti dvije godine od nezapamćene tragedije koja se dogodila u Lašvi kod Zenice kada je Amar Kozlić, upravljajući očevim Audijem, doživio saobraćajnu nesreću u kojoj su stradali njegovi prijatelji Huso Delić i Almen Begović.

Specifičan slučaj



Nakon večernjeg provoda mladići su se iz Viteza vraćali kući za Zenicu kada je Audi završio u rijeci Lašvi. Tijela njegovih prijatelja su pronađena u automobilu, dok tijelo Amara, za kojeg se pretpostavlja da je također završilo u rijeci, nikada nije pronađeno.



Prema riječima Hasana Hodžića, portparola Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srednjobosanskog kantona (SBK), i dalje nema nikakvih novih informacija koje bi mogle dovesti do pronalaska Kozlića, međutim, policija ne odustaje.



- U ovakvim situacijama policija u saradnji s drugim agencijama radi na prikupljanju dokaza i saznanja koji bi mogli dovesti do pronalaska Kozlića. Nažalost, radi se o tragediji koja nije okončana ni nakon skoro dvije godine i ovo je specifičan slučaj - kaže Hodžić.



U proteklom periodu pojavljivale su se brojne špekulacije. Postavljalo se pitanje je li Kozlić zaista završio u rijeci ili je živ. Njegova majka također je ispričala za naš list da sumnja da je doživio amneziju ili je otet.



Posebno su bile šokantne tvrdnje Amarovog bliskog prijatelja Enesa, koji je putem Facebooka obznanio da mu se javila ženska osoba koja je tvrdila da je svjedočila Amarovoj otmici.



Apel građanima



Iako je policija odmah provjerila ove navode, još nema konkretnih pomaka u rasvjetljavanju slučaja. Potrage koje je provodio MUP ZDK bile su najopsežnije do sada, a uprkos nadljudskim naporima ronilačkih timova, tijelo nikada nije pronađeno.



Hodžić ne krije da su u proteklom periodu dobivali razna saznanja i informacije, međutim, nije došlo do pomaka u istrazi. Ovakvu tragediju i potragu za tijelom skoro dvije godine istražitelji MUP-a SBK ne pamte.



- U novije vrijeme ne pamtimo slučaj poput ovog, da se osoba ovako dugo vodi kao nestala. Pozivamo građane da, ako imaju bilo kakva saznanja o ovoj tragediji, o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu - apelira Hodžić.



Bilbordi u većim gradovima



Kozlićev prijatelj Enes pokušao je animirati javnost da se urade bilbordi u većim gradovima, sve kako bi se pronašao Amar ili dobila neka nova saznanja. Osmišljeno je da to bude bilbord s fotografijom Kozlića i natpisom “Traži se”, međutim, ova ideja još nije zaživjela.



