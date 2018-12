Sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda u Doboju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju protiv Vida Jankovića (36) iz Modriče, zbog krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina.

Ilustracija / 24sata.info

Optuženom je Sud, na prijedlog Tužilaštva, produžio pritvor u trajanju do najduže dvije godine, uz kontrolu opravdanosti pritvora svaka dva mjeseca od donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.



Kako kažu iz Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, navodeći inicijale optuženog, on je tačno neutvrđenog dana u periodu od kraja septembra do 22. oktobra 2018. godine na području opštine Modriča, u večernjim časovima, izvršio obljubu nad maloljetnom trinaestogodišnjakinjom, znajuću da je dijete.



Podsjećamo, uhapšen je 15. novembra na osnovu naredbe Okružnog suda Doboj i izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata u njegovom vlasništvu, prilikom čega su pronađeni predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.



Janković je 2016. godine, nakon priznanja krivice, osuđen na šest mjeseci zatvora zbog obljube nad mentalno zaostalom S.B. Radi se o slučaju koji je potresao cijeli region jer je otkriveno da je S.B. kao maloljetnica bila u vezi s trojicom muškaraca, te da je u periodu od 2011. do 2015. godine rodila tri bebe, koje su ubijene i zakopane na njenom porodičnom imanju.



Zbog ubistva te podstrekavanja kćerke na ubistvo beba njena majka Vojkana Bogojević osuđena je na šest godina zatvora.





(NN)