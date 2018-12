Advokatu Dušku Tomiću su jutros oko 4.30sati u mjestu Međaši kod Bijeljine zapaljeni automobil, garaža i pomoćni objekti oko kuće.

Foto: 24sata.info

Tomić, u šoku nakon jutrošnjeg dešavanja, poručio je da će biti jači nego do sada.



- Ako sam ikada i sumnjao u svoj rad, sada to više ne radim jer ovim mi je potvrđeno da sam na pravom putu. Sve je izgorjelo - objekti, mašine, automobil. U kući su bili unučad, djeca, koja su šokirana i uplašena - kazao je Duško Tomić.



Za sada nije poznato ko je podmetnuo požar, koji je načinio štetu od oko 100.000 KM.



Na mjesto paljevine stigla su dva vozila sa šest vatrogasaca, no advokat tvrdi da nisu pravovremeno reagirali, jer su stigli nakon pola sata.



- Trebalo im je 20 minuta da odmotaju opremu i počnu gasiti požar, a do tada je sve izgorjelo, rekao je Tomić.



Dodao je da ovo nije prvi put da mu pale imovinu te da su ga dva puta do sada pokušali ubiti. Prema njegovim riječima, iza jutrošnje paljevine stoji građevinska mafija jer je otkrio jedan veliki zločin.

(24sata.info)