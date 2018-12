Policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut prezentirao je danas rezultate rada tog ministarstva tokom proteklih 11 mjeseci, navodeći da je na području tog kantona evidentirano 1.936 krivičnih djela, što je skoro devet posto manje u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 2.124 krivična djela.

Foto: FENA

Šut je nakon pres-konferencije najavio kako će danas biti trajno uništena četiri automobila oduzeta od višestrukih počinitelja saobraćajnih prekršaja.



- Mjera trajnog oduzimanja i uništenja vozila, nažalost, jedini je pravi odgovor bezobzirnim prekršiteljima koji izazivaju teške saobraćajne nesreće, kao što se i neki dan desila u Novom Travniku - kazao je Šut te dodao da u tom poslu imaju i podršku sudova u ZDK-u te da su i jedini MUP koji poduzima ovu mjere.



U protekle četiri godine, naveo je, oduzeli su 525 vozila, od kojih je 178 uništeno, 129 prodato putem javnih licitacija, dok ih je sedam predato Upravi za indirektno oporezivanje te jedno Federalnom ministarstvu za boračka pitanja. Ostala su vraćena vlasnicima.



Ove godine, kao i prošle godine, na području ZDK-a dogodila su se dva ubistva koja su, ističe Šuti, u rekordnom roku razriješena, a počinioci predati na postupanje Tužilaštvu ZDK-a. Bilo je i pet pokušaja ubistva, 41 razbojništvo, kao i 537 teških krivičnih djela.



- Svoje uspjehe i rezultate baziramo na blagovremenom djelovanju. Ne čekamo protok vremena, nego angažujemo sve resurse - naglasio je.



Seriju teških krađa, 14 provala u vikendicama na Ponijerima, brzo su riješili pripadnici Policijske uprave Kakanj, a policijska stanica Tešanj, kaže Šut, samo je u jednom pretresu pronašla skoro pet kilograma droge, zbog čega zaslužuju pohvale.



Komesar ističe da su patrolama te rasporedom fiksnih i mobilnih radara učinili da je puno bolja situacija i na regionalnom putu M-17 te da je sve manje vozača koji na relaciji Zenica-Doboj voze brzinama većom od 90 km/h.



- Broj smrtnih slučajeva smanjili smo za dva. Ove godine ih je bilo 17, prošle 19 i nadamo se da ćemo do kraja godine ostati na ovim brojkama. Međutim, to je puno manje nego 2016. godine, kada je bilo čak 38 smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama, što je bila strašna i zabrinjavajuća cifra - podvlači Šut.



Dodaje da su evidentirali i 3.509 vozača pod utjecajem alkohola, a rekorder je bio vozač u Visokom kod kojeg je izmjereno 5,5 promila alkohola u krvi, dok je u policijskim prostorijama do triježnjenja zadržano 569 vozača.





(FENA)