Banjalučka policija u nedjelju je privela Igora Arsenića (22) iz ovog grada zbog napada na dvojicu pripadnika MUP-a RS, koji tada nisu bili na dužnosti, u jednom banjalučkom noćnom klubu, ali Arsenić tvrdi da se s njima sukobio u samoodbrani, jer su bili naoružani i prvi su ga napali.

Foto: Nezavisne

Iz Policijske uprave Banjaluke ističu da je I.A. nanio povrede dvojici pripadnika MUP-a koji nisu bili na dužnosti, zbog kojih im je ukazana pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u tom gradu i sumnjiče ga da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.



"O svemu je upoznat dežurni okružni javni tužilac OJT Banjaluka", kratko su rekli u banjalučkoj policiji.



S druge strane, Arsenić, koji je poznat i kao "prva lasta" Banjaluke jer je nekoliko puta pobjeđivao u skokovima s Gradskog mosta, za "Nezavisne" je rekao da je oko ponoći bio s obezbjeđenjem noćnog kluba, gdje mu radi brat, kada je došla grupa muškaraca, a neki su, kako tvrdi, bili naoružani.



"Vidio sam da imaju pištolje i sugerisao sam im da ne bi trebalo da ulaze s pištoljima. S njima je bio stariji čovjek, koji je rekao da to nije problem i odložili su pištolje u auto", kazao je Arsenić. Ističe da ih ne poznaje, da je te noći u klub izašao sa djevojkom i da ih ni na koji način nije uvrijedio, a da su se oni u toku noći vratili po oružje.



Kako tvrdi, nešto prije četiri sata ostao je sam sa djevojkom, kada mu je D.M. prišao s leđa, uhvatio ga pod ruku i pozvao ga u toalet da mu nešto objasni.



"Krenuo sam prema WC-u, gdje me je čekao još jedan momak, koji je bio s njima u društvu. Rekao sam mu da neću da uđem, izvukao ruku, a on se uhvatio za pojas za pištolj i zamahnuo na mene rukom. Ja sam se refleksno sagnuo, u samoodbrani sam ga udario samo jednom i povukao se", kaže Arsenić.



Ističe da je obezbjeđenje reagovalo, a on je stao sa djevojkom i počeo da se oblači.



"Prišao mi je njegov kolega M.P. i udario u lijevu stranu glave. Okrenuo sam se, a on je nasrnuo na mene. Udario sam ga jednom ili dva puta, ne sjećam se. On je mlatio pištoljem i govorio da će me upucati, uhvatio je flašu da me udari", priča Arsenić.



Sukob su, kako ističe, prekinuli gosti, a on je pokupio stvari i otišao. Dodaje da su momci puno popili, dok on nije bio pod dejstvom alkohola, te da je prilikom samoodbrane jednom od njih polomio zube i da se nikada nije sukobljavao s policijom.



(NN)