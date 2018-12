Crkvena kandila, žišci za kandila, vjenčanice, gelovi za nokte, četkice za obrve, samo su neke od stvari koje su oduzete u toku ove godine na graničnim prelazima u BiH, potvrdili su u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Ilustracija / 24sata.info

"Na Graničnom prelazu Pavlovića most 5. septembra ove godine oduzeto je 31 crkveno kandilo u vrijednosti od 800 maraka, a istog tog dana oduzeto je deset kutijica žižaka za kandilo u vrijednosti od 50 KM", istakli su u UIO za "Nezavisne", te dodali da su ove predmete oduzeli službenici Sektora za sprovođenje propisa, odnosno organizacionih jedinica koje se bave sprečavanjem krijumčarenja i prekršaja.



Prema njihovim riječima, osim crkvenih kandila i žižaka, na istom graničnom prelazu istog dana oduzete su metalne pločice u vrijednosti od 250 KM, 200 ogrlica s privjeskom u obliku krstića u vrijednosti od 1.500 KM, kao i 300 brojanica u vrijednosti od 2.100 maraka.



Kako navode, sredinom oktobra ove godine na GP Brčko desio se pokušaj krijumčarenja 19 vjenčanica u vrijednosti od 95.000 KM.



Prema podacima UIO, bilo je i pokušaja šverca kozmetike i nakita.



"Na GP Rača je u septembru oduzeto 166 setova ugradbenih ukrasnih cirkona u vrijednosti 600 maraka, takođe je oduzeto i 216 lakova za nokte, dva paketa noktiju s podlogom, 30 komada završnih gelova za nokte, četkica za nanošenje šminke, četkica za iscrtavanje obrva, 1.090 prstenova s cirkonom u vrijednosti od 800 KM, kao i 145 komada dioptrijskih naočara u vrijednosti od 7.250 KM", kazali su u Upravi.



Kada je u pitanju vredniji nakit, kako ističu u Upravi, u martu ove godine je na aerodromu u Sarajevu oduzet ručni sat roleks u vrijednosti od 25.000 KM.



Najvrednije na spisku interesantnih oduzimanja desilo se u julu ove godine u Visokom kada je oduzeto 1.400 mobilnih telefona LG K9 dual u vrijednosti od preko 400.000 maraka, a u Visokom je oduzeto i 300 LG K9 mobilnih telefona u vrijednosti od 88.400 KM.



Osim ovog, bilo je pokušaja i krijumčarenja lijekova i to ampula vanoxerine consta, kao i ampula nalmefene consta sve u vrijednosti od 32.000 KM.



"U januaru ove godine na GP Uvac je oduzet 101 komad farmerki, 190 komada dječjih trenerki, 40 komada muških košulja i 100 komada prsluka i to sve u vrijednosti od 35.000 maraka", ističu u Upravi.



Na aerodromu u Sarajevu su, kako kažu, u februaru oduzete kamere, kablovi za kamere, napojne stanice spojnice za kabl, kabl sa ulazom i to u vrijednosti od 3.000 KM.



Oduzimani su i vazdušni filteri za autobus, bager pumpe za gorivo, regleri za auto i druge stvari.



"Kada se radi o proceduri nakon oduzimanja robe, u skladu sa nadležnostima Sektora za sprovođenje propisa, protiv lica od kojih je ista privremeno oduzeta, shodno prekršajnom zakonodavstvu, pokreću se prekršajni postupci pred nadležnim sudom", istakli su u Upravi.



Dodali su da se, osim prekršajnog postupka, u skraćenoj prekršajnoj proceduri istima mogu izdati prekršajni nalozi, a ukoliko se radilo o otkrivenim nezakonitostima po krivičnom zakonodavstvu, protiv tih lica se podnosi izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela propisana krivičnim zakonodavstvom.





(NN)