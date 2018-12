U tragediji kakvu Novi Travnik ne pamti Azra Hajrić i njeno dijete poginuli su, dok je još troje djece povrijeđeno nakon što je na njih sinoć oko 21.30 sati automobilom marke Opel astra u strogom centru grada naletio 34-godišnji Nermin Rustempašić.

Prema još nepotvrđenim informacijama, majka Azra i 9-godišnja djevočica Alma na mjestu su ostale mrtve, dok su nakon izuzetno brze reakcije službenika novotravničke hitne sve povrijeđene prevezli u bolnicu u Travnik, odakle je, nakon obrade, dvoje djece poslano u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.



Šokirani građani



Očevici koji su pomogli službenicima hitne šokirani su, kažu da od šoka nisu uspjeli vidjeti niti je li vozač pješake udario na trotoaru ili na pješačkom prijelazu.



- Sve se odigralo tako brzo. Sa ženom sam ulazio u zgradu kad je brat zavikao ne vodi djecu iz zgrade. Kad sam vidio noge su mi se odsjekle, samo sam bespomoćno stajao, nisam mogao ni pritrčati i pomoći, dok je brat pomagao povrijeđenoj djeci - kazao nam je Novotravničanin koji je svjedočio događaju.



Stanovnici okolnih zgrada, kažu, upozoravali su da se tom dionicom kroz sam centar grada, gdje se nalazi gradska džamija ali i gradska pijaca, brzo vozi, te da strahuju za svoju djecu svaki dan.



Vozio pijan



Nakon nesreće policija je privela Rustempašića, a prema nepotvrđenim podacima vozilom je upravljao pijan.



Policijski uviđaj do dugo u noć pratilo je nekoliko stotina Novotravničana, a više o samoj nesreći trebalo bi biti poznato tokom današnjeg dana.



I dok su pripadnici Policijske uprave Novi Travnik obavljali uviđaj stravične saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile Azra Hajrić i njena kćerka Alma, prava drama se odvijala u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje su pristigli dvoje od troje povrijeđene djece.



Prvi je stigao Davud Amidžić (8), sin Harisa Amidžića, glavnog imama u Novom Travniku. U trenutku dok je naša ekipa bila u KCUS-u, mališanu je rađen CT snimak glave. Kako saznajemo od prijatelja oca mališana, on je po dolasku bio svijestan i komunikativan. Naši sagovornici kazali su nam da je njegov stariji brat Jusuf (12) prošao je s kontuzijama i nije prevezen u Sarajevo.



Četverogodišnje dijete, sin Mirnesa Hajrića, čija je supruga Azra i kćerka Alma smrtno stradale na licu mjesta, prevezeno je također u KCUS, čemu je svjedočila naša ekipa. Potresne scene u trenucima kada su ljekari preuzeli mališana, čiji su se krici prolamali KCUS-om, ledili su krv u žilama.



- Sad nas je zvao njegov babo. Kaže nam, samo mi javite da li mi je, makar, sin preživio – kazao nam je kroz suze prijatelj porodica nastradalih.



Vraćali se s treninga



Haris Amidžić, otac povrijeđenih Davuda i Jusufa, iako u šoku, smogao je snage te je za ''Dnevni avaz'' ispričao da je za tragediju saznao poslije ikindije-namaza.



- Obavijestile su me džematlije. Sve se odigralo u nekoliko sekundi i odmah sam krenuo za Sarajevo. Šta da vam kažem, velika tragedija – kazao nam je Amidžić.



S KCUS-a nam jutros nisu htjeli dati informacije o stanju povrijeđenih mališana.



Kako saznajemo, poginula Azra se sa djecom i ostalim mališanima vraćala sa treninga džudoa. Njoj nije bilo pomoći i nije prevezena u ambulantu, dok je njena kćerka Alma stigla u prijemno odjeljenje, ali su ljekari, nažalost, konstatirali smrt.



S druge strane, Nermin Rustempašić, koji je bio u vidno alkoholiziranom stanju, prevezen je u lokalnu ambulantu, gdje je pomoć ukazana i povrijeđima. Od sigurnog linča očajnih roditelja i prijatelja nastradalih, spasili su ga policajci.



Rustempašić odranije poznat policiji



Vozač Nermin Rustempašić, neslužbeno saznajemo iz policijskih izvora, otprije je poznat policiji po djelima vezanim prvenstveno za opojna sredstva. On bi danas trebao biti saslušan od strane policije i dežurnog tužioca.





