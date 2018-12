Dvije osobe uhapšene su u Foči u petak zbog sumnje da su dan ranije pretukle i opljačkale Ostoju Milakovića (80) iz Kmećana, kod Banjaluke.

Kako nezvanično saznajemo, oni su uhapšeni kada su htjeli da napuste BiH i uđu u susjednu Srbiju, a policija traga za još jednim potencijalnim napadačem. Iz policije nisu precizirali detalje, već ističu da preduzimaju sve što je u njihovoj moći da otkriju vinovnike napada koji je šokirao mještane Kmećana.



Sumnja se da je možda u akciji bilo i više od tri pomenuta lica, te da je bila još neka osoba koja dobro poznaje Milakovića, koji je važio za dobrostojećeg domaćina u selu, pošto uživa penziju iz Austrije. Njegova djeca, kako kažu mještani, rade u inostranstvu, a jedna kćerka je u Banjaluci, tako da je razbojnicima naruku išlo to što je starac živio sam, te su ga opljačkali i brutalno pretukli, i to usred bijela dana. Takođe, Milakovićeve komšije pričaju da su starca razbojnici brutalno pretukli u njegovoj kući, koja je od drugih udaljena 100-200 metara. O strahotama koje je starac pretrpio govore teške povrede po tijelu, razbijena vilica i tragovi krvi po kući.



Očevici kažu da je kuća ispreturana, ali nije poznato šta su razbojnici odnijeli, dok je siroti starac jedva dozvao pomoć i pitanje je da li bi izdržao da ubrzo nisu došli medicinski radnici.



"Ko zna šta bi se desilo i da li bi Ostoja podlegao da nije na jedvite jade, teško pretučen, pozvao komšije u pomoć", priča jedan od mještana.



Dodaje da je u selu viđen i "fićo" užičkih registarskih oznaka.



"Neko kaže da su u njemu bila dvojica, a neko da je bilo više muškaraca. Mi sad ne znamo može li se to dovesti u vezu s tim, to će utvrditi policija kojoj je sve prijavljeno", kaže za "Nezavisne" Rade Kozomara, predsjednik Savjeta MZ Kmećani. Navodno su se, kako kažu mještani, putnici u "fići" raspitivali za put prema Sarajevu, ali tek po njihovom odlasku čuli su da im je pretučen komšija, koji je inače sa svima u selu dobar.



Prema riječima Vesne Ivanišević, načelnice Službe za neurohirurgiju u Univerzitetskom kliničkom centru RS u Banjaluci, pacijent O.M. je primljen u stanju politraume.



"Pacijent je zbrinut i obavljena je sva neophodna dijagnostika. On je trenutno svjestan, ostaje na daljem liječenju i praćenju, a sve prognoze u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem su preuranjene", naveli su petak iz UKC RS.



O svim činjenicama obaviješten je dežurni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, pod čijim nadzorom policija preduzima dalje radnje.





