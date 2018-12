Na reonu Gozne kod Čelinca u toku je velika potraga za nestalom Jelkom Maličević (86) iz tog sela koju predvode pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Banja Luka.

Maličević je nestala u noći s 26. na 27. novembar, nakon što se udaljila od svoje kuće i otad joj se izgubio svaki trag. Nestanak je prijavljen nadležnim službama, a u potragu su se odmah uključili pripadnici GSS-a Banjaluka i Civilne zaštite koji, zajedno s mještanima, tragaju za nestalom staricom.



"Trenutno se na terenu nalazi između 20 i 30 ljudi koji pretražuju reon Gozne, gdje je starica posljednji put viđena. Riječ je o brdovitom, šumskom području, što znatno otežava potragu. Nažalost, do sada nije pronađen ni jedan jedini trag, ali ne odustajemo i nastavljamo s pretragom terena sve dok ne dođemo do rezultata" rekao je vođa potrage GSS Banjaluka Jasminko Jovanović.



On apeluje na sve građane koji imaju informacije o nestaloj starici ili njenom kretanju da se jave na dežurni broj GSS-a 066/345-112. Nestala Maličević je srednje građe, sijede kose, a u trenutku nestanka na sebi je nosila smeđu haljinu.

(24SATA.INFO / NN)