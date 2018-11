Obnovljeno suđenje trojici bivših specijalaca i Olegu Bandi, optuženim za pljačku 617.000 KM na autoputu Banjaluka - Gradiška, počelo je velikim problemom, jer dvojica svjedoka nisu željeli da odgovaraju na pitanja.

Foto: Nezavisne

Kako javlja novinar "Nezavisnih", svjedočiti su trebali Goran Janjuz i Danijel Kuzmić, koji su ranije osuđeni za to filmsko razbojništvo, ali su na većinu pitanja ćutali.



Janjuz je, tobože, rekao da je izjave koje je ranije davao - davao pod pritiskom.



"Bojim se za sopstveni život. Izjave nisam davao svojom voljom. Bojim se da se još duže izlažem opasnosti", rekao je Janjuz.



Kada ga je tužilac Živana Bajić pokušala ispitati, nije želio da odgovara na pitanja o pljački.



Sudija Snježana Kudrić, koja sada sudi u ovom predmetu, pitala ga je da li mu neko prijeti, i ko, ali ni na to nije odgovorio.



Kuzmić je samo gledao u tužioca, a kada mu je Kudrićeva zaprijetila kaznom koja može iznositi i do 30.000 KM, ni tada nije pokleknuo. Kažnjen je potom sa 5.000 maraka, a u sudnici je pročitan njegov raniji iskaz, po kojem ga je bivši specijalac Aleksandar Popović vrbovao da im dojavi kada kreće transport novca iz Banjaluke u Zagreb.



Osim Popovića, ponovo se sudi i njegovim radnim kolegama Vladanu Maliću i Goranu Parašu, te Olegu Bandi. Oni su već dvaput osuđeni u Okružnom sudu Banjaluka, ali su viši sudovi te presude ukidali.



(NN)