Milorad Gavranović (50) iz Banjaluke pronađen je mrtav u četvrtak nešto prije ponoći na kolosijeku pored banjalučke željezničke stanice, dok je blizu njega pronađen i povrijeđeni Goran Prosan, saznaju "Nezavisne".

Foto: NN

Beživotno tijelo, a kasnije će se ispostaviti da je to Gavranović, kako saznajemo, prvi je uočio noćni čuvar, koji je poslije 23 časa išao u redovnu kontrolu. Do dolaska Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka i policije, pri pregledu terena pronađen je i Prosan, koji je ležao u blizini s lakšim povredama.



Na mjestu gdje se desila nesreća u petak su bili vidljivi tragovi krvi, a dok je trajao policijski uviđaj vozovi su bili preusmjereni.



Kako nezvanično saznajemo, njih dvojica su najvjerovatnije zajedno pili alkohol, jer je u blizini tijela pronađena flaša alkoholnog pića. Kako kaže naš izvor, pretpostavlja se da su obojica bili pod dejstvom alkohola te da je nastradali Gavranović spavao na kolosijeku, između šina, kada je voz naišao.



"Drugi muškarac je ležao pored i voz ga je samo okrznuo", rekao je naš izvor i dodao da je vjerovatno bio pod snažnim uticajem alkohola jer je nakon toga nastavio spavati. Prosana je u petak ispitala policija, a njihova istraga utvrdiće tačne detalje nesreće.



Kako kaže izvor "Nezavisnih", mašinovođa putničkog voza, koji je između 21 i 22 časa došao iz Doboja, nije osjetio nikakav udar, koji se obično osjeti, a nezvanično, ispod vagona tog voza pronađeni su tragovi krvi.



Nastradali Gavranović, kako saznajemo, zadobio je višestruke povrede po cijelom tijelu od glave do donjih ekstremiteta, a sudeći prema tim povredama, voz je išao veoma sporo jer je trebalo da se zaustavi na stanici.



Kako su nam rekli iz Policijske uprave Banjaluka, u četvrtak u 23.55 prijavljeno im je da se na kolosijeku nalazi tijelo nepoznatog muškarca koji ne daje znakove života.



"Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da se radi o pedesetogodišnjaku iz Banjaluke, koji je od udara voza zadobio povrede od kojih je preminuo. Takođe, utvrđeno je da je još jedno lice povrijeđeno i da je prevezeno u Službu hitne medicinske pomoći u Banjaluci", saopšteno je iz PU Banjaluka.



O navedenim okolnostima upoznat je dežurni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se preduzmu sve potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja.





(NN)