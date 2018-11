Muškarac inicijala A.S. (1980) iz Konjica preminuo je danas u 14:45 od povreda zadobivenih jučer u saobraćajnoj nesreći koja se oko 17:10 desila na magistralnom putu M-17 kod Konjica.

Arhiv / 24sata.info

Unesrećeni muškarac bio je hospitaliziran na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intezivno liječenje SKB Mostar, a za portal Klix.ba ove informacije saopćili su iz Operativnog centra MUP-a HNK.



Podsjećamo, jučer oko 17:10 dogodila se saobraćajna nesreća na dijelu magistralnog puta M17, u mjestu Radešine, općina Konjic. Učesnici nezgode su A.S. (1980) iz Konjica s vozilom marke Opel, A.M. (1971) iz Mostara s vozilom marke Peugeot i A.B. (1992) iz Jablanice s vozilom marke Mercedes.



Dežurna kantonalna tužiteljica poslije uviđaja za portal Klix.ba je kazala da je vozilo Opel koje se kretalo iz pravca Mostara prešlo na lijevu traku te potom udarilo u Mercedesa. Tom prilikom došlo je do odbijanja Opela, koji je prednjim dijelom udario u vozilo Peugeot.



(Klix.ba)