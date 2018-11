Sve nam je izgorjelo! Ostala sam bukvalno na ulici i pod vedrim nebom sa kćerkama, ne znam ni kud ću ni šta ću.

Foto: NN

Kroz suze priča za "Nezavisne" samohrana majka Jovanka Tepić (41), kojoj je požar u subotu progutao sprat kuće u kojoj je živjela sa maloljetnom djecom koja su bježeći od vatre iskočila kroz prozor.



Nju smo danas zatekli ispred kuće u banjalučkom naselju Kočićev vijenac dok je drhteći, gotovo nesvjesna šta se dešava, gledala kako joj komšije i rođaci iznose samo izgorjele stvari iz doma u kojem je dan ranije ostavila četrnaestogodišnju i sedamnaestogodišnju kćerku i otišla na posao, a kada se vratila, zatekla je krov u plamenu i vatrogasce. Komšije su najlonom pokrivale ono što je ostalo od krova.



"Taman sam završila s poslom oko 16 časova i vidjela sam da su me kćerke zvale. Kada sam nazvala stariju kćerku, rekla je samo: 'Mama, požar, sve gori, dolazi!' Ne znam ni kako sam došla, već su vatrogasci bili tu, a kuća je bila u plamenu. To je bilo užasno, oni gase jednu stranu, a druga je planula, varnice sijevaju", priča Jovanka stežući drhtavom rukom šoljicu vruće kafe koju su donijele komšije.



Kako kaže, vatra je krenula ispred kuće, a starija djevojčica je primijetila plamen.



"Krenule su na vrata, ali nisu mogle da izađu pa su iskočile kroz prozor", priča očajna majka.



Najvažnije je, kaže, da su djeca dobro iako su obje u stanju šoka potražile ljekara.



"Starija kćerka doživjela je takav šok da se onesvijestila. Vidjela sam u hitnoj da je izgubljena i da ne registruje šta joj doktor govori. Mlađa ima aritmiju srca, a nju smo teško umirili i jedva su joj uradili EKG, kako joj je srce lupalo", priča majka.



Ona je takođe bila zbrinuta zbog visokog pritiska nakon što je vidjela ogroman plamen koji joj guta kuću baš u dijelu u kojem je živjela.



Vatru su, kako saznajemo najvjerovatnije prouzrokovale instalacije u krovu.



Banjalučki vatrogasci dojavu o požaru dobili su u 16.50.



"Prijavljeno nam je da gori krov kuće i otišli smo jednim vozilom na lice mjesta. Vidjeli smo da se požar raširio tako da smo pozvali drugo vozilo", kaže Aleksanadar Majstorović, zamjenik komandira Vatrogasne jedinice Banjaluka.



Dodaje da je na intrevenciji učestvovalo šest vatrogasaca i da su bila potrebna dva vozila.



Vatrogascima je, kako nam je ispričao, dodatno otežavalo to što do kuće nema puta, a gašenje je otežalo razlačenje linije, što je iziskivalo dodatni napor i angažovanje.



Napominje da je u 18 časova završena akcija.



Na licu mjesta bili su i pripadnici PU Banjaluka, koji su izvršili uviđaj. Materijalna šteta biće naknadno utvrđena, a o svemu je obaviješten i tužilac OJT Banjaluka.



Potrebna pomoć



Komšije i rođaci sa kojima smo razgovarali tješili su uplakanu ženu i pomagali joj ističući kako je ostala bukvalno bez ičeg te mole za pomoć dobrih ljudi kako bi pomogli ženi da sanira štetu i osposobi dom.



"Ona nema više ništa, a nema kuda ni otići. Evo, ide zima, a djeca su joj tu u komšiluku. Molimo ljude i preduzeća da joj pomognu koliko ko može", kažu komšije. Trenuto je ovoj ženi napotrebniji građevinski i elektromaterijal.





(NN)