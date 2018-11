U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas su na suđenju Almiru Ejuboviću za stravičnu nesreću u kojoj su poginule Lejla Oruč, Nađa Neradin i Ajla Ibrica svjedočili vještaci saobraćajne i medicinske struke.

Prema nalazu vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića, Ejubović se kretao nedozvoljenom brzinom, i to 166 kilometara na sat, izvršio je opasnu radnju skretanja iz lijeve u desnu traku.



- Skrenuo je suviše kasno pod opasnim uglom, nije se pravovremeno prestrojio, a svemu su dodatno doprinijeli njegovo neiskustvo u vožnji i kretanju autoputem te nedovoljno znanje i vještina – kazao je Kovačević i dodao da je na tom dijelu autoputa dozvoljena brzina kretanja vozila je 120 kilometara na sat.



U trenutku nesreće nije bilo padavina, ali kolovoz je bio djelimično mokar zbog kiše koja je padala neposredno prije nesreće.



- Vozač je udario u stub lijevom bočnom stranom iza vozača. Vozilo je klizilo 16 metara i prešlo preko ograde - pojasnio je Kovačević i dodao kako Ejubovića niko nije ometao u vožnji te da je jedini propust u ovoj nesreći napravio on.



Tim psihologa i neuropsihijatara Azra Ajalbegović, Elvedina Dedović i Omer Ćemalović, nakon višesatnog razgovora, ispitivanja i analize Ejubovića, ustvrdio je da je Ejubović psihički zdrav čovjek u periodu adolescencije te da nije ovisnik o psihoaktivnim supstancama.



Kod Ejubovića su primijećeni, pojasnili su vještaci, depresivnost, anksioznost, elementi opsesivno-kompulsivnog poremećaja, osjećaja da ga drugi ne razumiju i da on mora biti u pravu.



- Kroz razgovor smo zaključili kako Ejubović na autentičan način ispoljava žaljenje za djelo koje je počinio - kazao je vještak Omer Ćemalović.



On je svoj zaključak pojasnio riječima kako niz gestikulacija, emocija, govor tijela i druge manifestacije, također, mogu predstavljati žaljenje.



- Tokom razgovora s Ejubovićem koji je trajao četiri-pet sati bilo je plača, nekontroliranog znojenja, konfuznog pričanja, gestikulacija, crvenjenja, bljedila, podrhtavanja... Sve su to znakovi da osoba proživljava teške trenutke – kazao je Ćemalović.



Psihologinja Elvedina Devović rekla je da Ejubović nije mogao imati amneziju, kao što je tvrdio nakon nesreće.



- Može biti samo gubitak fragmenata sjećanja - kazala je Devović.



Sudski vještak medicinske struke Hamza Žujo govorio je o lakim i teškim povredama koje su u nesreći zadobile Ajla Ibrica, Nađa Neradin i Lejla Oruč.



- Sve su to uglavnom bile teške povrede opasne po život u predjelu glave i grudnog koša te razaranje jetre i slezene – rekao je Žujo.



On je, također, vještačio povrede Ajle Oruč, sestre poginule Lejle, i optuženoga.



