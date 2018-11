Okružni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu Okružnog tužilaštva protiv Nikole Nešića (30) iz Beograda koji se tereti za više krađa, između ostalog i pljačku Ekonomske škole i Hrišćanske adventističke crkve u tom gradu.

On se tereti da je u periodu od 22. jula do 2. avgusta ove godine uz primjenu fizičke sile pljačkao vaspitno-obrazovne ustanove, poslovne i druge objekte na području Banjaluke.



Kako se navodi u optužnici, on je u noći između 22. i 23. jula preko krova okolnih zgrada došao do krovnog balkona na 3. spratu prostorija "N. p." a.d. Banjaluka gdje je uz pomoć alata provalio balkonskih vrata, a zatim ušao u unutrašnjost i provalio u više prostorija na trećem i drugom spratu iz kojih je uzeo 475 konvertibilnih maraka (oko 240 eura), bon vaučere i snimač video nadzora.



Poslije nekoliko dana, tačnije u noći između 30. i 31. jula, optuženi je provalio u Ekonomsku školu, preko oluka se popeo do prvog sprata, i uzeo snimač video nadzora i na taj način pribavio korist od 1.000 KM.



Hrišćansku adventističku crkvu opljačkao je u noći između 1. i 2. avgusta, u koju je ušao kroz prozor na visini od 105 centimetara.



U stanovima je pronašao ključeve od sefa iz kojih je ukrao novac u vrijednosti od 92.960,56 KM u različitim valutama, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.



Optužnica protiv N. N. podignuta je 3. novembra, a potvrđena u ponedjeljak, 5. novembra.



(NN)