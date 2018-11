Danas u 13,40 časova, u mjestu Zminjac, na putu između trebinjskog sela Domaševo i sela Krtinje u opštini Ljubinje, prevrnuo se kamion sa drvima, a u ovoj saobraćajnoj nezgodi su povrijeđena tri lica sa prezimenima Denda, Turnić i Zotović, od kojih se za dvojicu sumnja na teže tjelesne povrede, a treći je lakše povrijeđen.

Dojavu da je kamion sletio sa puta primili su trebinjski vatrogasci i Služba hitne medicinske pomoći oko 14 časova i odmah se, prema riječima dežurnog ljekara dr Vaska Kovača, uputili na lice mjesta.



„Nijedan od njih nije vitalno ugrožen, ali su prve hitne intevencije pokazale sumnje na prelome u predjelu kuka i grudnog koša kod Dende, dok je Zotović zadobio povrede u predjelu lica, pa se sumnja na prelom nosne kosti i gornje vilice, kao i razderotine po cijelom licu, što će sve podrobnije pokazati dalja snimanja i ljekarski nalazi, s obzirom da su oba pacijenta prebačena na dalju hospitalizaiju“, kaže doktor Kovač.



Ono što su u startu bili dobri pokazatelji jeste da tokom cijelog transporta nijedan od dvojice ozlijeđenih nije gubio svijest, dok je treći samo lakše povrijeđen i on je odmah odbio da ide u bolnicu.



“Treći ozlijeđeni je, međutim, ipak na kraju došao sam u našu službu, žaleći se na bolove u predjelu rebara, pa bi možda i on mogao imati prelom nekog rebra, ali se to sve još ispituje i ništa sa sigurnošću ne možemo potvrditi“, dodaje doktor Kovač.



Njih trojica su se prevrnuli sa kamionom punim drva, u poprilično nepristupačnom terenu sa uskim, makadamskim putem...

