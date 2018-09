U požaru koji je sinoć u 00.20 sati izbio u vogošćanskom naselju Blagovac zapaljena je imovina Harisa Jašarevića, člana Nadzornog odbora JP "Ceste FBiH."

Povrijeđenih u požaru nije bilo, ali je izgorjela Škoda Octavia, druga Škoda je oštećena, dok se plamen proširio i na kuću porodice Jašarević.



Požar su ugasili sarajevski vatrogasci, a policija je danas obavila uviđaj.



- Slučaj ću prijaviti kao pokušaj ubistva mene i moje familije. To sam rekao i operativcima. Dogodilo se to dvadeset minuta iza ponoći. Supruga i naše dvoje malodobne djece su spavali, a ja sam taman legao, kada je pas zalajao. To nam je i spasilo život. Kuća je već bila puna dima i ipak smo uspjeli djecu izvući navrijeme - kazao nam je Haris Jašarević.



Prema njegovim riječima, nadzorne kamere snimile su dvojicu muškaraca, jedan je bio pored vozila koje je zapalio Molotovljevim koktelom, a drugi ga je čekao u automobilu.



- Nema sumnje da je sve povezano s krivičnom prijavom koju sam podnio protiv više osoba zbog kriminala u "Cestama Federacije BiH". Imaju nadležni koji će to utvrditi - kaže Jašarević, dodavši da automobil nije bio kasko osiguran.



