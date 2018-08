Policijski službenici Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su dopunu izvještaja protiv Z.K. (1973.), zbog sumnje da je počinio krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti.

Foto: Arhiv

Nezvanično, prijavljen je Zikrija Krkić zbog sumnje da je finansirao Huseina Bosnića sa 8.000 eura.



Krkić se sumnjiči da je u periodu od novembra 2012. do augusta 2016. godine, u više navrata uplatio veće sume novca za koji se sumnja da je korišten za izvršenje krivičnih djela iz oblasti terorizma, saopćeno je iz MUPRS-a.



-Određenu sumu ovog novca Z.K. je uplatio na račun osobe inicijala H.B. znajući da će biti upotrebljen za izvršenje krivičnih djela javno podsticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti i organizovanje terorističke grupe, a za koja je H.B. kasnije i osuđen u Sudu BiH - navedeno je u saopćenju.



Podsjeća se da su policijski službenici Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Republike Srpske 7. decembra 2017. godine, Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, podnijeli izvještaj protiv Krkića zbog sumnje da je počinio krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti.



Krkić je od 2012. do februara 2013. godine uplatio oko 2.500 eura Huseinu Bilalu Bosniću, te Sedinu Gulamiću od septembra 2012. do augusta 2016. izvršio uplatu oko 1.700 eura, te 2012. uplatio oko 8.000 eura na račun preduzeća "Milatari šop“ Ilidža.



Također, pripadnici Policijske uprave Prijedor, tadašnjeg Centra javne bezbjednosti Prijedor, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka su 1. augusta 2014. godine protiv iste osobe podnijeli izvještaj o izvršenom krivičnom djelu teško ubistvo dvije osobe u Trnopolju.



Nakon što je Krkić optužen za dovostruko ubistvo u Trnopolju kod Prijedora, u prvostepenom postupku je oslobođen krivice.



Vrhovni sud je potom ovu presudu poništio, ali je Krkić u međuvremenu pobjegao u Norvešku, gdje je opet uhapšen, ali zbog nasilja u porodici.





(FENA)