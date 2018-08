Nepoznato lice ili više njih pucalo je večeras iz vatrenog oružja na načelnika opštine Vukosavlje Borislava Rakića.

Pucano je na Rakićevo imanje u Gornjem Svilaju, u opštini Odžak, oko 19.00 časova.



Kako RTRS saznaje, u pucnjavi niko nije povrijeđen.



Rakić je izjavio večeras da su on i njegovi prijatelji na koje je večeras pucano iz vatrenog oružja u Gornjem Svilaju, u federalnoj opštini Odžak, identifikovali napadača i da očekuju od federalne policije da procesuira čovjeka koji ih je napao.



On je naveo da je iz lovačke puške pucano na četiri osobe.



Rakić kaže da se incident desio u Gornjem Svilaju, gdje uglavnom žive Srbi povratnici i da je ogorčen zbog ovog napada.



Dodik: Napad na načelnika Rakića napad na sve Srbe povratnike u FBiH



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najoštrije je osudio pokušaj ubistva načelnika opštine Vukosavlje Borislava Rakića i njegovih prijatelja.



"Naša saznanja govore da je u pitanju etnički motivisan napad i kao takav mora biti prioritet u djelovanju federalne policije. Ovaj napad predstavlja napad na sve Srbe povratnike u Federaciji BiH", naglasio je predsjednik RS.



On je zatražio od policije Federacije BiH hitno otkrivanje i procesuiranje počinilaca.





