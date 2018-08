Prometna nesreća s većom materijalnom štetom u kojoj su dvije osobe ozlijeđene dogodila se u srijedu navečer oko 22 sata, na magistralnoj cestu M15, u mjestu Šujica.

Arhiv / 24sata.info

Do nesreće je došlo kada je vozač "Golfa", 25-godišnji J. S. iz Tomislavgrada, automobilom udario dva divlja konja, doznaje se u MUP-a Hercegbosanske županije.



Vozač J. S. i suvozač, 34-godišnji E. Z. iz Zenice prebačeni su u Županijsku bolnicu Livno gdje su im konstatirane lakše tjelesne ozljede, a konji su uginuli.



Iz županijskog MUP-a upozoravaju kako se slična nesreća dogodila dva dana ranije, nekoliko kilometara dalje, na prijevoju Borova glava, kada je vozač Mercedesa udario divljeg konja. Od razbijenog vjetrobranskog stakla suvozačica u tom vozilu zadobila je lakše tjelesne ozljede.



Livanjski divlji konji, koji obitavaju na obližnjim pašnjacima, često u potrazi za hranom i solju dolaze to prometnice Livno – Šujica što stvara velike probleme vozačima, posebice u noćnim i jutarnjim satima kada je vidljivost slabija.



Planinarsko ekološko društvo Borova glava iz Livna više puta je upozoravalo građane da ne ostavljaju hranu i sol za konje uz prometnicu, jer time privlače divlje životinje te u opasnost dovode sudionike u prometu, ali i same konje.



(FENA)