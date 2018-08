Uslijed nevremena koje je oko 18 sati pogodilo područje Podstrane poginuo je mlađi muškarac.

Screenshot: Youtube

Kako javlja Dalmacija Danas, on se kupao s djevojkom na plaži u Mutograsu.



Kako doznaju od svjedoka, radi se o 25-godišnjem mladiću iz Sarajeva koji se nalazio na ljetovanju u Dalmaciji s djevojkom.



"Munja je udarila u more, čula sam krik i shvatila da se dogodila tragedija. Iako je cura bila do njega, ona nije stradala, i počela ga je izvlačiti iz mora. Spašavanju se priključilo puno ljudi, ali mladiću nije bilo spasa", ispričala je svjedokinja.







(24sata.info)