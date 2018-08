Pedesetdvogodišnji Dušan Maričić iz Dervente, vlasnik lokalne pilane, poginuo je u srijedu ujutru, kada ga je pregazio šumski traktor koji se otisnuo dok ga je pokušao popraviti, potvrđeno je "Nezavisnim".

Foto: NN

Po riječima mještana, on je sa još trojicom muškaraca, uključujući i njegovog sina, u šumi u mjestu Gornja Ljupljanica izvlačio drva, ali im se u jednom momentu pokvarila radna mašina marke Timberjack.



"Maričić je htio da traktor, koji im se zaustavio na strmom terenu, pokuša popraviti. Ali, mašina se u jednom momentu otisnula unazad i pregazila ga. Jadan čovjek. Sudbina mu takva bila", kažu mještani za "Nezavisne".



Šta je uzrok tragedije, biće utvrđeno istragom, mada u selu već kažu da pretpostavljaju šta se moglo desiti.



"Komšija mi reče da, valjda, kočnice nisu bile ozračene, pa pretpostavljamo da se traktor zato otisnuo", priča nam jedan mještanin, koji nas je zamolio da mu ne navodimo ime.



Dodaje da se tragedija desila u šumi gdje je teren jako neravan, pa ih ne čudi što se mašina otisnula. Za tragediju su čuli i ostali mještani, ali detalje ne znaju.



"Jedino sam čula u srijedu ujutru zvuk sirene. Onda sam vidjela i kola Hitne pomoći. Odmah sam na najgore pomislila. Nažalost, bila sam u pravu. Bilo je kasnije i policije u selu", navodi jedna mještanka.



Iz policije su juče saopštili da se nesreća desila dan ranije oko 10 časova, te da je pedesetdvogodišnjak bitku za život izgubio dva sata kasnije.



"Tokom popravljanja radne mašine, on je pod nju pao, usljed čega je od pada i nagnječenja zadobio povrede opasne po život. D.M. je vozilom Službe hitne pomoći Doma zdravlja Derventa prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je oko 11.55 od zadobijenih povreda preminuo", kazali su za iz policije.



Sa Maričićem je u momentima nesreće, uz još dva muškarca, bio i Goran P., koji je pao kada se mašina otisnula. On nije ozbiljnije povrijeđen, te mu je ukazana pomoć u dobojskoj bolnici.



U selu Gornja Ljupljanica pričaju da o Maričiću ne znaju mnogo, osim da je iz jednog derventskog mjesta, te da ima svoju pilanu. Pričaju da mu je prije nekoliko godina umrla supruga, koja je bila bolesna. Iza njih je, dodaju mještani, ostalo dvoje djece.





(NN)