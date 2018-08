U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u ranim jutarnjim satima na magistralnom putu M-15 u blizini sela Vrhpolje, desetak kilometara od Sanskog Mosta, smrtno je stradala jedna mlađa muška osoba, dok su još jedan mladić i djevojka povrijeđeni.

Kako je potvrdila portparol MUP-a USK, Snježana Galić, do nesreće je došlo kada putnički automobil audi sletio s puta u kanjon rijeke Sanice duž kojeg prolazi pomenuti putni pravac.



Dvije teško povrijeđene osobe su trenutno zbrinute u Općoj bolnici u Sanskom Mostu, a uviđaj na licu mjesta obavljaju kantonalni tužilac i pripadnici Policijske stanice Sanski Most.



Galićeva je potvrdila kako se radi o mladim osobama, starosti oko 20 godina.



Saobraćaj na dijelu ovog putnog pravca, koji povezuje Sanski Most s Ključem, trenutno je obustavljen i sva vozila se preusmjeravaju zaobilaznim putem kroz selo Vrhpolje, a policija zabranjuje pristup mjestu događaja.



