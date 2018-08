Na drumovima Republike Srpske u saobraćajnim nesrećama do 7. avgusta poginule su 63 osobe, što je 13 više u odnosu na isti period godinu ranije, potvrđeno je "Nezavisnim" u MUP-u RS.

"U julu se dogodilo 956 saobraćajnih nezgoda, u kojima je život izgubilo 14 lica, 52 lica su teže povrijeđena, a 262 su zadobila lakše povrede. U 730 saobraćajnih nezgoda pričinjena je materijalna šteta. U istom periodu 2017. u 943 saobraćajne nezgode pet lica je smrtno stradalo, 69 teže povrijeđeno, a 284 su lakše povrijeđena. U ovom periodu dogodilo se 686 saobraćajnih nezgoda s pričinjenom materijalnom štetom", navode u MUP-u RS.



I ukupan broj saobraćajnih nezgoda je veći, a kako je potvrđeno "Nezavisnim" iz MUP-a RS, od početka godine do 30. jula na području RS evidentirana je 5.631 saobraćajna nezgoda, dok je u istom periodu 2017. godine bilo 5.128.



Zdravko Ivić, saobraćajni inženjer iz Banjaluke i predsjednik Upravnog odbora Asocijacije auto-škola BiH, smatra da se mora mijenjati način obuke i polaganja i da to prate represivne mjere, ali ne velikim kaznama, već mjerama velikih naplata.



"Kada je u pitanju škola i primjena znanja, takva je bila i prije 60 godina, kada je bilo više zaprega nego automobila. Usmjeravamo se na parkiranje, okretanje, kome to treba? Ko je još poginuo na parkingu? Treba učiti vozače da znaju voziti i brzo i polako", kaže Ivić za "Nezavisne" i ističe da visoke kazne za vozače nisu povećale bezbjednost.



"Kazne su povećale samo kriminal na raskrsnicama. Nemamo mi nikakve koristi od silnih kamera koje su izmišljene. Ja naletim na kameru i usporim, kad prođem požurim da stignem i eto ti problema. Sve ide u pogrešnom smjeru", objašnjava on.



Dodaje da se za sve više izdvaja nego za samu obuku.



"Neće niko da napravi okrugli sto pa da se sva nadležna tijela sakupe i da upremo prstom jedni u druge pa da vidimo ko je gdje zakazao", kaže Ivić.



Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne" da kazne same ne rješavaju problem i potrebne su i ostale aktivnosti da bi se smanjivao broj saobraćajnih nezgoda i broj poginulih, te da je prošle godine bio smanjen broj poginulih. Dodaje da je praksa u svijetu kombinacija represivnih i preventivnih mjera i edukacija.



"Mi se opet nadamo da će do kraja godine taj ukupan broj stradalih biti manji nego prošle godine, kada smo imali izuzetno loše jesenje mjesece. Ako ove godine budemo više radili možemo očekivati da se to popravi", kaže Radović.



Ističe da se trenutno sprovode medijske kampanje o upotrebi mobilnih telefona, ali da sve kampanje koje daju rezultate mnogo koštaju. Dodaje da se radi i na nabavci opreme za kontrolu učesnika u saobraćaju kako bi se smanjivalo prekoračenje brzine te uređaja za detekciju droga i psihoaktivnih supstanci.



Podsjećamo, u prošloj godini na drumovima RS život u saobraćajnim nesrećama izgubilo je 115 osoba. Stručnjaci su često upozoravali da se ponavlja praksa iz godine u godinu, da su sa najvećim javnim rizikom stradanja u saobraćaju mladi od 18 do 21 godine, a sljedeća kategorija su mladi od 27 do 30 godina.





(NN)