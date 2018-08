Pripadnici Granične policije BiH, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, u julu su na području Zvornika, Bratunca i Srebrenice, uspjeli da od ilegalnog ulaska u BiH odvrate 725 lica, dok su u graničnom pojasu pronađena 63 migranta, rečeno je u Jedinici granične policije Zvornik.

Pronađeni migranti su predati Terenskoj kancelariji za poslove sa strancima u Bijeljini na dalju proceduru.



Komandir Jedinice granične policije Zvornik Miralem Imamović rekao je novinarima da je u julu došlo do povećanja priliva migranata u pokušaju ilegalnog prelaska granice, i to skoro duplo više u odnosu na juni.



"Najugroženije područje, sa najviše pokušaja ilegalnog prelaska granice, je Zvornik, tačnije od Karakajskog polja do Plice", rekao je Imamović i dodao da Jedinica granične policije Zvornik, u saradnji sa MUP-om Republike Srpske, svakodnsvno preduzima mjere s ciljem njihovog odvraćanja od prelaska granice.



Jedinca granične policije Zvornik često preduzima mjere s ciljem spasavanja i sprečavanja migranata da ilegalno pređu Dirnu.



"Česte su situacije da pronađemo migrante koji se zadrže na nekoj riječnoj adi ili im se prevrne čamac, a dešavalo se da spasavamo po desetak migranata od utapanja", rekao je Imamović.



Podsjetivši da su nedavno dva migranta pokušala da preplivaju Drinu kod Zvornika i da su ih pripadnici Jedinice granične policije spasili, Imamović je rekao da se ta lica prevezu do Doma zdravlja Zvornik radi ukazivanja ljekarske pomoći, a nakon toga, prema proceduri, predaju se Terenskoj kancelariji za poslove sa strancima u Bijeljini.



Lica koja pokušavaju da ilegalno pređu granicu uglavnom su afro-azijskog porijekla i dolaze iz Maroka, Tunisa, Libije, Bangladeša, Somalije, Pakistana, Avganistana, Sirije, Iraka i drugih zemalja.





