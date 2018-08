Vaspitač banjalučkog vrtića N. P. (26), koji se zbog prepiske sa trinaestogodišnjom djevojčicom na "Facebook-u" našao usred pedofilskog skandala, suspendovan je s posla i do daljeg neće biti u kontaktu s djecom.

Ilustracija / 24sata.info

“Novost” pišu da u policiji saznaju da se N. P., nakon objavljivanja spornog dopisivanja na internetu, sam javio policiji, te da je maksimalno sarađivao sa inspektorima.



"On je dobrovoljno došao u Policijsku stanicu u Čelincu i potvrdio da je preko "Facebook-a" imao tu jednu prepisku i ništa više od toga", rekao je izvor iz policije.



On pojašnjava da je upitno da li tu uopšte ima elemenata bilo kog krivičnog djela, jer praktično ne postoji oštećeno lice. Ipak, po nalogu tužilaštva sve će biti detaljno ispitano.



"Naloženo je da se on sasluša, što je već i učinjeno, te da se tužilaštvu dostavi sporna prepiska sa interneta, kao i izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama i oni bi trebalo da se izjasne da li tu ima elemenata za krivično gonjenje", navode u PU Banjaluka.



Vlasnica vrtića Jelena Bunić Guslov, za "Novosti", kaže da je razgovarala sa vaspitačem, te da on negira da je imao bilo kakav neprimjeren kontakt s djecom. U to se, kako tvrdi, i sama uvjerila za godinu dana koliko je N. P. zaposlen u vrtiću.



"On je bio u policiji, dao je izjavu i na uvid mi je pokazao zapisnik iz koga se vidi da nije osumnjičen za bilo koje krivično djelo. Ništa nije dokazano, niti je bilo šta sporno nađeno u njegovom telefonu ili tabletu", rekla je Bunić Guslova.



Ipak, ona kaže da je N. P. zbog cijelog slučaja suspendovan s posla, dok istražni organi ne daju svoj konačan sud.



U spornoj prepisci N. P. šalje poruke na facebook-nalog djevojčice, iza koga se zapravo kriju administratori neprofitne organizacije "Borba protiv pedofilije". Iako mu je rečeno da ima 13 godina, to mu nije zasmetalo da nastavi komunikaciju. Tražio je da sve ostane u tajnosti, slao svoje fotografije. Potom je i tražio da mu ona pošalje sliku, a kada je upitan šta bi htio da vidi, odgovorio je: "Pa znaš šta... Želim da vidim nešto što se krije ispod tvojih gaćica".



Maksimalna podrška



"Pitanje je da li će N. P. psihički uopšte biti sposoban da radi ovaj posao nakon svega. Njemu je život upropašćen, ali ima maksimalnu podršku svih koji ga poznaju, pa i roditelja djece s kojima je radio i svi su na njegovoj strani", tvrdi direktorka vrtića Jelena Bunić Guslov.





