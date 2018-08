U hidroelektrani Kostele kod Bihaća tokom popravke postrojenja smrtno su stradale tri osobe, uposenici, ove hidroelektrane. Njihov identitet još uvijek nije poznat, potvrdio je za RSE portparol policije Adnan Beganović.

Arhiv / 24sata.info

"Izlaskom na lice mjesta potvrđena je da je došlo do određenog curenja plina unutar samog postrojenja gdje su radnici Elektrodistribucije, njih četvorica, radili, najvjerovarnije na remontu postrojenja. Došlo je do havarije i do curenja plina, te djelovanja plinskih para. Tri lica su na licu mjesta smrtno stradala, a četvrto lice je prebačeno u Kantonalnu bolnicu Bihać. Za sada ne znamo njegovo stanje. Potvrđeno je i da je i on kritičan", rekao je Beganović.



On je naveo da su na mjesto nesreće izašli pripadnici Vatrogasne jedinice i pripadnici policijske stanice Bihać, koji za sada obezbjeđuju lice mjesta do utvrđivanja činjeničnog stanja i daljeg djelovanja radi utvrđivanja samog uzroka te negode.



(RSE)