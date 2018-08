Spasavajući tuđe živote zdravstveni radnici često rizikuju sopstvene, što potvrđuje i najnoviji slučaj kada je napadnuta ekipa banjalučke Hitne pomoći dok je pomagala onesviješćenom mladiću.

Foto: NN

Incident se dogodio u ponedjeljak u kafiću u naselju Obilićevo, a “bijeli mantili” bili su meta roditelja mladića zbog koga je ekipa izašla na teren. Otac pacijenta polio je vodom ljekara, dok je medicinskog tehničara odgurnuo, a najdeblji kraj izvukla je medicinska sestra, kojoj je toliko jako zavrnuo ruku da je završila sa gips longetom.



Načelnica Službe hitne medicinske pomoći u Banjaluci Nada Banjac za “Glas Srpske” je ispričala detalje ovog brutalnog napada kroz koji su prošle njene kolege.



“U ponedjeljak oko podne dobili smo hitan poziv da je mlađi muškarac ostao bez svijesti u kafiću preko puta dvorane Obilićevo. Ekipa je izašla na teren, a tokom pružanja pomoći A. S. (26) u kafić su uletjeli njegovi roditelji. Otac pacijenta M. S. odmah je počeo da vrijeđa naše osoblje da bi potom i fizički nasrnuo na njih”, priča Banjčeva.



Ona je potvrdila da je medicinska sestra zbog povrede ruke završila na hirurgiji, gdje su joj stavili gips longetu i otvorili bolovanje.



“Da stvar bude gora, ona krajem mjeseca ima zakazano vjenčanje i sada u jeku priprema za svadbu mora da nosi gips, a samo je pokušala da spase ljudski život”, ispričala je Banjčeva, naglasivši da su ostali članovi napadnute ekipe, iako bez povreda, radni dan nastavili veoma potreseni. Navodi da se ekipa, uprkos napadima, ponijela vrlo profesionalno, te da je zbrinula pacijenta, koji je imao ozbiljnu krizu svijesti, što je zahtijevalo transport na odjeljenje neurologije.



“Ovaj napad stvorio nam je ozbiljan problem, jer će služba određeno vrijeme raditi bez jednog tehničara”, rekla je Banjčeva i dodala da su slučaj prijavili policiji. Kaže da je otac mladića kasnije došao u prostorije Hitne pomoći i izvinjavao se osoblju, pravdajući svoje poteze zabrinutošću za sina. Banjčeva ističe da ovo nije usamljen slučaj i da su prijetnje i uvrede dio svakodnevice radnika u bijelim mantilima, a nisu pošteđeni ni fizičkih napada.



“Jednoj doktorici tokom intervencije zavrnuta je ruka toliko jako da joj je pukla narukvica od sata, a jedan mladoženja radnike Hitne na terenu dočekao je pesnicama. Bilo je i šamaranja doktora od strane korisnika opijata, gađanja flašama sa prozora zgrada i slično”, rekla je ona.



Banjčeva kaže da je zbog učestalih napada osoblje Hitne pomoći veoma zabrinuto, jer ne znaju dokle sve to može da ode.



“Često nam neko stoji nad glavom i prijeti. Neovlašćeno nas slikaju i snimaju telefonima. Zloupotreba je mnogo”, rekla je Banjčeva.



U Policijskoj upravi Banjaluka su potvrdili da su dobili prijavu, te da su zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru uručili prekršajni nalog M. S. iz Banjaluke.



Ni dobojski zdravstveni radnici nisu pošteđeni neprijatnosti prilikom radnih zadataka. Zamjenik načelnika Službe hitne medicinske pomoći u Doboju Rada Mikerević-Duronjić ističe da im je lani prijećeno bombom, zbog čega su nekoliko dana bili pod zaštitom policije.



“Nedavno nam je pacijentkinja pobacala sve u čekaonici i za prijemnim pultom. Gotovo svakodnevno smo izloženi verbalnim napadima, a iako se najčešće sve završi na prijetnjama, to ne umanjuje naš strah”, rekla je Mikerević-Duronjić.



Kaže da oštre i neprimjerene reakcije najčešće stižu od pacijenata koji čekaju u redu za pregled ili onih koji zovu telefonom, ali i roditelja koji dovode djecu.



Svi su nestrpljivi i žele da budu primljeni čim dođu, ali to realno nije izvodljivo, jer je broj pacijenata veliki - kazala je Mikerević-Duronjić.



Hitni slučajevi



Nada Banjac ističe da je profesionalno obavljanje posla u Hitnoj pomoći otežano jer pacijenti najčešće ne razumiju njihov koncept rada.



“Maksimalno se trudimo da zbrinemo sve prave hitne slučajeve, ali problem predstavljaju pacijenti koji nisu hitni i nemaju realnu predstavu šta je posao Hitne pomoći. Razumijemo da pacijenti imaju zdravstvenih problema, ali mi pružamo samo hitne usluge urgentnim vitalno ugroženim pacijentima”, pojasnila je Banjčeva.





(Glas Srpske)