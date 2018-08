Inspektori MUP-a Kantona Sarajevo jučer su uhapsili četvoricu razbojnika koji se sumnjiče da su migrantima oteli 12.700 KM! Također kasno sinoć uhapšena je i peta osoba, a radi se o ženi.

Foto: Avaz

„Avaz“ ekskluzivno donosi detalje pljačke koju je organizirao Mirnes Omeragić, uposlenik KJKP „Rad“ iz Sarajeva.



Od izvora bliskog istrazi saznali smo da su uhapšeni još Muamer Gušo, bivši radnik „Rada“, Amar Kulović i Mehrudin Džanović. Tokom istrage utvrđeno je da Omeragić nakon smjene u ovom komunalnom preduzeću krijumčari migrante za novac. Mahom se, prema izjavama uhapšenih, radi o narkomanima i kriminalcima. On je prošle sedmice predložio Guši da se i on uključi u posao.



Zahtjevi vođe



Dogovorili su se da presretnu kombi s migrantima pod izgovorom da su policija te da im otmu novac, mobitele i sve ostale vrijedne stvari. Gušo, koji je trenirao kik-boks, odlučio je da u posao uključi i Amara Kulovića. Kulović je pristao, ali uz uvjet da nisu u pitanju žene i djeca. Čak je govorio da će mu dobro doći zarada pored posla kojim se bavi.



Izvor blizak istrazi dalje nam je otkrio kako je Omeragić rekao Guši da pripremi kombi za veći broj migranata koji će se nalaziti kod „Energoinvesta“. Međutim, Gušo je mogao samo ponuditi svoj Golf. To Omeragiću nije bilo dovoljno pa je insistirao na kombiju. Također je od Guše tražio da obuče neku uniformu i da se naoruža kako bi zaista izgledao kao policajac koji vrši redovnu kontrolu vozila.



Gušo je otišao u Olovsku ulicu, u kojoj mu punica stanuje. Ubrzo se pojavio i Mehrudin Džanović, vozač iz sadašnje Gušine firme, kako bi razdužio radnike i pazar. Džanović je znao čime se Mirnes Omeragić bavi i pristao je ući u posao. Ali je naglasio da neće tući niti pretresati, već samo prevoziti migrante.



U „KM Tradeu“, na insistiranje Omeragića, Gušo je za sebe i Kulovića kupio potkapu i plastičnu pušku za Air Soft, a u prodavnici „Mars“ na Grbavici plastične vezice.



Put za Vlakovo



Na kraju Gušo uniformu nije nabavio, ali je obukao odjeću tamnije boje, dok je Kulović na sebi imao bolničku uniformu KCUS-a, što je kasnije policija i pronašla tokom pretresa kuća osumnjičenih.



Gušo je kombi nabavio od komšije i dovezao ga do „Energopetrolove“ pumpe na Stupu te je sjeo u svoj Golf. Mirnes Omeragić je tražio da idu u Vlakovo, gdje bi sačekali kombi s migrantima. Na Vlakovu su se sklonili na jedan sporedni makadamski put i čekali da naiđe kombi s migrantima, što će se uskoro i dogoditi, a za volanom je bio Džanović, kako je i dogovoreno. Tu su s potkapama i „oružjem“ izašli na put Gušo i Kulović i, glumeći policajce, signalizirali su vozaču da stane.



Gušo sve priznao policajcima



Džanoviću su tražili dokumente, kako su se i dogovorili. Tada je iz kombija izašao jedan migrant i na engleskom jeziku molio da ih ne tuku, za šta su spremni dati novac. U kombiju je bilo i desetogodišnje dijete. Ubrzo je iz vozila izašao još jedan migrant i ponudio novac da ih puste, tako da su svi dali mobitele i novac i sve ubacili u jednu vreću.



Plijen su stavili u Golf i otišli da se nađu s Omeragićem u Olovskoj ulici kako bi ga podijelili. Od migranata su uzeli ukupno 12.700 KM. Omeragić je novac htio podijelili tako što bi sebi uzme pola, a njima trojici dao ostatak. Gušo se tome usprotivio pa je Omeragić ipak pristao da se novac podijeli na jednake dijelove. Na kraju je Gušo završio sa 3.740 eura u džepu.



Panični poziv



Nakon izvjesnog vremena Omeragić je pozvao Gušu i panično mu saopćio da je policija ispred KJKP „Rad“ i da mu nekako pomogne da sazna o čemu se radi. Gušo je otišao da „ispita teren“ i vidio policajce pored Omeragićevog vozila. Policija mu je rekla da se odmakne i ode. U rano jutro Gušu su probudili policajci, koji su pretresli kuću. Gušo im je predao oružje i odjeću.



Priznanje u policiji



Odbranu Muamera Guše preuzeo je sarajevski advokat Omar Mehmedbašić, koji nam je kratko kazao da je Gušo sve priznao u policiji.



Gušo humanitarac



Gušo trenutno sa suprugom A. G. ima firmu koja se bavi uslugama osiguranja i humanitarnog rada. Mehrudin Džanović je vozač u njegovoj firmi.



(Avaz)