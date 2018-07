Opštinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu i za još pola godine produžio pritvor šezdesetpetogodišnjaku iz Posušja, a koji je optužen da je, između ostalog, skidao desetogodišnju djevojčicu, te je dodirivao i upoznavao sa pornografijom.

Ilustracija / 24sata.info

Prethodno je Kantonalno tužilaštvo u Širokom Brijegu podiglo optužnicu protiv tog muškarca i zatražilo produženje pritvora zbog opasnosti da bi mogao uticati na svjedoke i ponoviti ista ili slična krivična djela.



"Optuženi se tereti da je od sredine 2015. do travnja ove godine u Posušju, u svojoj obiteljskoj kući, u odsustvu svojih ukućana pozivao djevojčicu (10), te joj u svojoj spavaćoj sobi pokazivao slike, videe pornografskog sadržaja", kazao je za "Nezavisne" Josip Aničić, službenik za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu.



Optužnica tereti šezdesetpetogodišnjaka da je slike i video-snimke djevojčici pokazivao na njenom mobilnom telefonu, tako što ju je prvo naučio kako da na Internet pretraživaču ukuca riječ "sex", te je tako izlagao pornografskom sadržaju.



Optužnica ga, još, tereti da joj je nakon toga govorio da i oni to rade, dirajući je istovremeno po intimnim dijelovima tijela iznad i ispod odjeće, pokušavajući joj skinuti odjeću, u čemu je i uspijevao.



Potom bi se, kako se navodi u optužnici, i on sam skinuo i tražio da ga dira, uz prijetnje da to što rade ne smije nikome reći.



"Županijsko tužiteljstvo je u optužnici predložilo sudu saslušanje 13 svjedoka, četiri vještaka i određeni broj materijalnih dokaza", naveo je Aničić u izjavi za Nezavisne".



(NN)