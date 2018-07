Sarajevska policija radi na rasvjetljavanju požara koji su prekjučer oko 21 sat izbili na Mercedesu, vlasništvo B. P., i Alfi Romeo, vlasništvo R. Lj., u ulici Ispod grada u starom dijelu Sarajeva. Za tri mjeseca u Bosni i Hercegovini, uključujući posljednji slučaj u Sarajevu, izgorjela su 23 vozila. Uviđajima je utvrđeno da su svi požari bili podmetnuti.

Podmetnuti požari



Ranije je, tačnije 23. jula, u Kalemovoj ulici, u općini Centar, zapaljena Opel Astra. U garaži u Brezanskoj ulici, općina Novi Grad, 19. jula zapaljena je Škoda Felicia, vlasništvo S. N. Na području ove općine, u ulici Janka Jolovića, 19. juna gorio je i Peugeot 407, u vlasništvu Đ. Ć. Uviđaj je pokazao da je i ovaj požar podmetnut. Dan ranije, 18. juna, u ulici Hekim Ogul-paše, također u ovoj općini, izgorio je BMW, vlasništvo B. E. Nekoliko dana ranije, tačnije 11. juna, ponovo na području općine Novi Grad, ovaj put u ulici Džemala Bijedića, namjerno je zapaljen Audi, vlasništvo K. N.



Sarajevska policija je 30. maja obaviještena da je u ulici Slatina, općina Centar Sarajevo, došlo do požara na Škodi Rapid, koju koristi Ć. K. Uviđajem je konstatirano da je i ovaj požar podmetnut. Šest vozila zapaljeno je 28. maja u tri odvojena požara i to na Kromolju, Šipu i u Vogošći. U ulici Kromolj izgorjeli su Škoda Octavia, vlasništvo firme „Porsche“, i Mercedes, koji pripada D. K.



Ogromna šteta



U vogošćanskoj ulici Skendera Kulenovića gorio je automobil Rexton, a vatra se proširila i na Passat koji je bio parkiran u blizini. Treći požar izbio je u naselju Šip, u ulici Branilaca Šipa. Tu su izgorjeli Audi i Polo. Na svim ovim vozilima pričinjena je ogromna šteta.



U naselju Stupine u Ilijašu 8. maja zapaljena je Kia, koja je, kako je kasnije utvrđeno, ukradena u Sarajevu. Nakon ovog požara, 21. maja, uslijedila je paljevina u Starom Gradu, kada je zapaljen Porsche u vlasništvu H. I. Automobil je bio parkiran u ulici Alije Nametka, a vatra se proširila i na Škodu koja je bila parkirana u blizini. Policija u Sarajevu osumnjičila je H. F., G. E. i G. J. da su 2. maja zapalili Golf 4 i Audi A3 na Vratniku.



I na području Istočnog Sarajeva podmetani su požari na vozilima. Tako je Audi A8, vlasništvo auto-kuće iz Kiseljaka, zapaljen 24. juna u blizini Pala, a koristio ga je M. K., dok je na području Istočne Ilidže 14. jula gorio Golf 5, vlasništvo S. B.



Uhapšen 42-godišnjak



Sarajevska policija je uhapsila jednu osobu koja se sumnjiči za paljevinu vozila u Vogošći. Radi se o B. E. (42) iz Sarajeva, koji je zatečen u neposrednoj blizini mjesta paljevine. Na teret mu se stavlja krivično djelo izazivanja opće opasnosti.



Trebinjskom policajcu zapaljeno vozilo



Opel Astra, vlasništvo policajca Edisa Pašića iz Policijske uprave Trebinje, zapaljena je u noći sa 26. na 27. juni u trebinjskom naselju Hrupjela, na parkingu u blizini kuće. Vatra je totalno uništila vozilo.



Gorio Mercedes u Prijedoru



U požaru koji je 24. jula prijavljen PU Prijedor u potpunosti je izgorio Mercedes C klase u vlasništvu Radenka T. iz Prijedora. Požar na Mercedesu koji je bio parkiran u blizini vlasnikove porodične kuće u ulici Osmana Džafića u naselju Puharska u Prijedoru koristio je Radenkov sin Zdravko T. Istragom je utvrđeno da je nepoznati izvršilac upotrebom otvorenog plamena izazvao požar.



