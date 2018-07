Policijska stanica Velika Kladuša jučer je zaprimila dojavu građanina da je došao do saznanja da je njegov brat iz mjesta Orčeva luka, općina Velika Kladuša, imao spolni odnos s svojom maloljetnom kćerkom M. Z., koja je rođena 2005. godine.

Arhiv / 24sata.info

Operativnim radom na terenu istražitelji Policijske stanice Velika Kladuša došli su do bitnih informacija od osoba S. Š. (47.) i B. J. (26), koje su nastanjene u naselju Orčeva Luka bb i koje su potvrdile navode prijave, to jeste da im je u povjerenju maloljetna M. Z. (13) rekla da ju je njen otac dana 1. maja ove godine dirao po tijelu i da ju je tjerao da ona dira njega.



Zbog sumnje da je prijavljeni M. M. (41) počinio krivično djelo rodoskvrnuće, njega su policajci pronašli u porodičnoj kući u vidno pijanom stanju. On je uhapšen i prebačen u prostorije za zadržavanje do otrežnjenja, nakon čega će biti provedena kriminalistička istraga s ciljem rasvjetljavanja okolnosti samog događaja.



Također je izvršen i preliminarni razgovor sa žrtvom M. Z., u prisustvu uposlenice JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, koja je potvrdila istinitost prijave o čemu je obaviještena dežurna tužiteljica Tužilaštva USK, koja se izjasnila da su se u opisanom događaju stekla obilježja krivičnog djela rodoskvrnuće.



Nakon prikupljenih informacija o postojanju sumnje da je M. M. počinio krivično djelo rodoskvrnuće, o istom je obaviješten dežurni istražitelj iz Odsjeka za maloljetničku delinkvenciju, seksualne delikte i nasilje u porodici, Uprave policije, Sektora kriminalističke policije, koji je preuzeo daljnji rad na dokazivanju i dokumentiranju navoda prijave o čemu će nakon provedene kriminalističke istrage, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo, protiv istog dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu.



(Avaz)