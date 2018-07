Istražioci Poreske uprave Republike Srpske imali su u prvih šest mjeseci ove godine pune ruke posla s obzirom na to da su nadležnim tužilaštvima dostavili izvještaje protiv 15 poreskih obveznika za koje se sumnja da su budžet RS oštetili za 1,8 miliona maraka.

Ilustracija / 24sata.info

Prema podacima u posjedu "Nezavisnih", najviše posla imali su s utajom poreza i doprinosa, ali i zloupotrebom ovlaštenja u privredi, te falsifikovanjem isprava, zloupotrebom lažnog stečaja i oštećenjem tuđih prava.



Za utaju poreza i doprinosa podneseno je osam prijava, i to protiv odgovornih u preduzećima "Žita-Klas" iz Istočne Ilidže, "Fruktiko" Ljubinje, "Mešići Trade" Prijedor, Auto-klub "Retro" iz Laktaša, "Huremagić" iz Cazina, NPC "International" Banjaluka, "Euromib" Laktaši, ali i protiv poreskog obveznika Vinka Mitrovića iz Modriče.



Prema računici iz Poreske uprave, oni su zbirno budžetu RS napravili štetu od 1.436.217 KM.



Pored toga, u prvoj polovini ove godine Poreska uprava RS je nadležnim tužilaštvima podnijela i tri izvještaja protiv odgovornih lica u tri preduzeća zbog sumnje u postojanje krivičnog djela zloupotreba ovlaštenja u privredi.



Ukupna pričinjena šteta po budžet RS samo po osnovu ovog krivičnog djela iznosi 216.069 maraka, a izvještaji su podneseni protiv četiri odgovorna lica u preduzećima "Euro motors" Banjaluka, Agencija za posredničke usluge "Media BiH" Laktaši, te "Okei Compani" takođe iz Laktaša.



U periodu januar - jun 2018. godine dva izvještaja tužilaštvima su podnesena i zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo zloupotreba lažnog stečaja, čime je po budžet RS pričinjena šteta u iznosu od 99.812 KM, a izvještaji su zbog ovog krivičnog djela podneseni protiv odgovornih lica u preduzećima "So komerc" Banjaluka i "Sarex" Banjaluka.



Isto tako, nadležnom tužilaštvu je podnesen i izvještaj zbog osnova sumnje da je odgovorno lice u preduzeću "Esperanza Company" Banjaluka počinilo krivično djelo falsifikovanje isprava.



Pored toga, izvještaj je podnesen i protiv odgovornih lica u preduzeću "Dezosanit" Banjaluka, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo oštećenje tuđih prava, čime je po budžet RS pričinjena ukupna šteta u iznosu od 12.000 KM.



Nikola Salapura, portparol Poreske uprave, kazao je kako ovi podaci pokazuju da je i u prvoj polovini 2018. godine nastavljen intenzivan rad istražilaca Poreske uprave RS na terenu, s ciljem razotkrivanja krivičnih djela.



"Naglašavamo da će inspektori Poreske uprave RS i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza, a čijim činjenjem se nanosi šteta budžetu Republike Srpske", kazao je on.



Ekonomista Predrag Duduković kaže kako je činjenica da su kontrole, posebno one s ciljem suzbijanja utaje poreza, u zadnje vrijeme češće i intenzivnije.



"Ovim se šalje poruka da se oni koji ne plaćaju porez dovode u istu ravninu s onima koji ga plaćaju. Sa druge strane se povećava ukupan priliv u budžet, tako da se mogu očekivati još veće kontrole", kazao je on.





(NN)