Potvrđena je optužnica koja tereti Iliju Milića (71), iz sela Kruševo Brdo, kod Kotor Varoša, da je proljetos, sakriven iza bukve, iz automatske puške izrešetao komšiju Vasilja Kneževića (35), poznatijeg kao heroj sa planine, a potom pokušao ubiti i Vasiljevog oca Nedeljka (87).

Optužnicu banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva potvrdio je Okružni sud u ovom gradu i u njoj se navodi da se zločin dogodio 10. aprila, oko devet sati.



"Optuženi je iz svoje kuće uzeo automatsku pušku, otišao do obližnje doline udaljene od njegove kuće oko 250 metara, lokalnim putem koji vodi prema zaseoku Potok, sa namjerom da ubije Vasilja Kneževića, sa kojim je zadnjih par godina imao problem oko seoskog vodovoda", piše u optužnici.



Dodaje se da se optuženi sakrio iza bukve i čekao da naiđe Vasilj, koji je obično u to vrijeme vodio goveda na pašu odnosno pojilo.



"Kada je Vasilj naišao ispred njega, na daljini od oko dva metra, optuženi je iza drveta ispalio više metaka rafalnom paljbom u pravcu Vasilja, i sa lijeve strane njegovog tijela nanio mu pet prostrijelnih rana: dvije u lobanju, dvije u lice, i jednu koja je zahvatila prednji dio lijevog ramena i vrat", navodi se u optužnici.



Dodaje se da je došlo do razorenja mozga Vasilja i trenutne smrti.



"Potom je optuženi, sa puškom u ruci došao u svoju kuću, telefonom nazvao Policijsku stanicu Kotor Varoš i rekao da je ubio Vasilja, te pozvao policiju da dođu da se preda, nakon čega ponovo uzima automatsku pušku", piše u optužnici.



Tada, kako se dodaje, odlazi do kuće Nedeljka Kneževića, Vasiljevog oca, koja je udaljena od kuće optuženog oko 300 metara.



"Iz doline, kada je vidio ispred kuće Nedeljka, rafalno puca prema njemu sa namjerom da ga ubije", piše u optužnici.



Tada je, dodaje se, Nedeljko pitao "Je li ti mene gađaš?", a napadač mu je odgovorio "Na tebe pucam, tebe gađam", nakon čega je Nedeljko pobjegao u kuću, tako da nije pogođen.



Pokojnog Vasilja, koji nije oženjen, svi u selu opisuju sa dvije riječi - kao heroja i junaka.



"On je naš heroj! Za njega znaju svi koji su gledali TV ili čitali novine. To je jedan veliki borac, koji je živio od stočarstva, desetine goveda je držao i oca starog hranio", rekli su ranije za "Nezavisne" mještani.





