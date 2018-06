U sudaru Mercedesa i Renaulta Clija, na putu Banja Luka - Prijedor, vozač Reanulta ispao je iz vozila, ali, pukom srećom, ni on niti bilo ko iz oba automobila nije teže povrijeđen.

Saobraćaj se odvija usporeno, a u toku je uviđaj.



U Renaultu su bila dvojica mladića iz Bihaća, dok su u Mercedesu bili muškarac i žena, koja je prevezena u bolnicu.



Hamid Hasanagić (25), vozač Clija, rekao je novinaru "Nezavisnih" da je najvažnije da niko nije nastradao.



- Moglo se svašta desiti. Dobro smo prošli - kazao je mladi Bišćanin.



On je dodao da je, nakon udara, ispao iz Clija, ali da nije teže povrijeđen. Sreća je, kaže, to što nisu imali putnika na zadnjem sjedištu, jer je zadnja lijeva strana auta oštećena do neprepoznatljivosti.





